A pandemia de Coronavírus afetou diretamente o calendário do futebol. Desde os campeonatos estaduais brasileiros à Liga dos Campeões da Europa e a Copa Libertadores, todas as competições vivem momentos de incerteza.

Quando este processo, que está só no começo, for vencido, Atlético e Cruzeiro voltarão da paralisação que vivem desde o início desta semana vivendo um completo clima de pré-temporada. Não se sabe quando isso acontecerá, mas os dois rivais irão, com certeza, começar de novo. Isso porque ambos terão no comando treinadores iniciando seus trabalhos.

No caso do Atlético, o argentino Jorge Sampaoli foi contratado há 20 dias e começava a tentar implementar seu intenso e variado estilo de jogo. Mas ficou uma semana na Cidade do Galo, e seus comandados foram colocados em isolamento.

Apesar de algumas características dele serem vistas nos 3 a 1 sobre o Villa Nova, em 14 de março, no Castor Cifuentes, em Nova Lima, na única partida da equipe sob sua direção, o tempo foi muito curto para ele colocar em prática suas ideias de futebol ofensivo.

Chegada

No Cruzeiro, quando Enderson Moreira aceitou a proposta do clube para substituir Adilson Batista, seus futuros atletas já estavam de quarentena decretada pela direção como medida para tentar barrar a pandemia de Coronavírus.

Assim, nem contar com o grupo de jogadores ele pôde até agora. E quando isso acontecer, sem que ainda se tenha uma data definida, a Toca da Raposa II viverá totalmente um clima de pré-temporada, com apresentação de uma nova comissão técnica.

O que une os dois lados nesta parada ainda é a busca por reforços. Sampaoli e Enderson fizeram pedidos às duas diretorias. As negociações andam lentas, porque o mundo está praticamente parado por causa da pandemia.

Mas é praticamente certo que Cidade do Galo e Toca da Raposa II terão novidades também dentro de campo quando Atlético e Cruzeiro voltarem da quarentena.