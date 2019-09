Nesta quinta-feira (5), o Mineirão completa 54 anos e a comemoração acontece com um calendário movimentado, que vai além do futebol. Neste mês, a arena recebe eventos destacados de diferentes perfis, como o Festeja BH, a festa de aniversário do Mercado Central e a corrida Night Nation Run. As disputas de Cruzeiro x Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, e Atlético x Colón, pela Copa Sul-Americana, também estão na programação.

Outra grande atração do mês do aniversário do Mineirão é a inauguração, na Esplanada Sul do estádio, de um letreiro de 15 metros que remete à mineiridade e promete fixar ainda mais o local como um dos principais pontos turísticos da cidade. Além disso, o público poderá conferir um passeio gratuito pela área interna do estádio nesta quinta-feira.

Confira as atrações do estádio durante o mês de aniversário:

Festeja BH

As comemorações começam neste sábado (7), a partir das 15h, com o Festeja Belo Horizonte, que vai reunir os maiores nomes da música nacional, tais como Marília Mendonça, Wesley Safadão, Maiara & Maraísa, Léo Santana, Zé Neto & Cristiano e Dilsinho. A expectativa é de receber 60 mil pessoas. Mais informações: festeja.com.br.

Festa de aniversário

No dia 14, uma festa será feita para dois aniversariantes: o Mineirão e o Mercado Central, que completa 90 anos. O "Mercado no Mineirão" será realizado no estacionamento G1 descoberto do estádio, contando com barracas de queijos, doces, salgados, bebidas, além do tradicional fígado com jiló. Haverá também os espaços Pets e Kids, artesanato mineiro. Na programação musical estão Beto & Breno, Sideral e Alexandre Pires. Saiba mais aqui.

Jogos de futebol

O Mineirão será palco de pelo menos dois jogos bem aguardados por torcedores mineiros. No sábado (21), o Cruzeiro recebe o Flamengo, enquanto no dia 26, é a vez de o Atlético receber o Colón, da Argentina, para a grande partida decisiva pela semifinal da Copa Sul-Americana.

Night Nation Run

Mais uma edição do Night Nation Run, primeiro festival de música com corrida do mundo, será realizado no dia 28. São 5 km passando por estacionamentos e Esplanada do estádio, com música, iluminação de laser e muita animação. O final do circuito será próximo ao gramado do Gigante, com uma festa e performances especiais de DJs convidados. Saiba mais aqui.

Esplana

A área externa do Mineirão ganha programação especial nos domingos dos dias 15 e 22, graças ao 'Esplana – Movimento de Arte e Cultura', uma parceria do estádio com o coletivo Museu de Rua. No dia 15 será realizada uma feira para adoção de pets. Já no dia 22 de Setembro, aulas de yoga e dança acontecerão em frente ao muro da Esplanada que foi grafitado por artistas de rua em maio.

