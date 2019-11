Jogar com nome no Cruzeiro tem sido uma das grandes críticas do torcedor, que está chateado com jogadores como Thiago Neves, Robinho, Fred, além de Egídio. Mas, com o novo treinador do clube a história pode ser diferente.

Em sua apresentação, que inicialmente seria apenas um pronunciamento, mas acabou virando uma entrevista coletiva, Adilson Batista garantiu que para ser titular no time comandado por ele vai ser preciso "jogar bola".

Essa declaração soou como um recado direto, e o novo treinador até lembrou de outros casos em que tirou do time jogadores consagrados e ídolos nos clubes.

"Se puxar um historicozinho meu, tirei o Danrlei do Grêmio, ídolo do clube, em 2003, tirei. Eu substitui o Roberto Carlos dez vezes no Corinthians. Vocês já conhecem a minha linha, não é nome, tem que jogar bola. Comigo tem que jogar bola. Está dado o recado, não está?", respondeu.

Polêmicas

Recentemente o Cruzeiro se viu envolvido em uma grande polêmica envolvendo o grupo de jogadores e o então técnico à época Rogério Ceni.

Informações de bastidores dão conta de que os atletas se incomodaram com a metodologia de trabalho do treinador e com a possibilidade de alguns afastamentos no elenco.

Rogério Ceni "durou apenas" 40 dias no comando técnico do clube e a gota d'água para sua saída foi uma discussão com o zagueiro Dedé no vestiário, após o empate em 0 a 0 com o Ceará, no estádio Castelão.