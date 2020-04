O presidente interino do Cruzeiro, e que também ocupa o cargo máximo no Conselho Deliberativo, José Dalai Rocha, mostrou toda sua indiganação com a atitude de Paulo Roberto Sifuentes, vice-presidente da mesa diretora do Conselho, que instituiu uma comissão eleitoral para as eleições presidenciais do clube, em 21 de maio próximo.

Após Sifuentes alegar que fez contatos sem resposta com Dalai para tratar do assunto, o vice-presidente deliberou de forma oficial para a formação dessa comissão eleitoral, o que deixou o presidente "estarrecido".

"Estou surpreso com isso. Até os postes da rua sabem que estou em recuperação do Covid-19. Estou em casa e atendendo reuniões virtuais, despachando algumas coisas do Cruzeiro. Surpresa para mim o Paulo (Sifuentes) como juiz aposentado tomar uma atitude dessa. Manda um ofício e assume o meu lugar? Forma muito estranha de reinvindicar algo, ainda mais sendo declaradamente candidato. Estou emitindo nota para tornar nula essa deliberação, essa bobagem que aconteceu hoje", afirmou Dalai em entrevista ao Hoje em Dia.

Apesar de não comparecer à sede administrativa por causa do coronavírus, Dalai deixou procuração para que o presidente do Conselho Gestor, Saulo Fróes, assinasse documentos em seu nome, justamente para evitar contato com qualquer pessoa do clube. E, de acordo com José Dalai Rocha, Paulo Sifuentes sabia dessa determinação.

Paulo Sifuentes colocou na deliberação assinada nesta sexta-feira que tentou por duas vezes contato com Dalai Rocha, no dia 7 de abril e no dia 15 de abril, ambas as tentativas frustradas. Dalai questionou o método de contato, e disse que o vice "legisla em causa própria".

Leia o ofício do presidente do Cruzeiro sobre anulaçao da constituição de comissão eleitoral