Boa Esporte e Atlético se enfrentam neste domingo (1), às 19h, no Melão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

Na quarta colocação na tabela, com 11 pontos, o Galo precisa de um triunfo para não correr o risco de ser ultrapassado pelo Cruzeiro (que tem os mesmos 11 pontos) e deixar o grupo dos quatro primeiros que avançam às semifinais do Estadual.

Em paralelo à busca pela classificação, o Alvinegro procura atenuar a crise à qual atravessa, que foi desencadeada após as recentes eliminações para o Unión, da Argentina, e Afogados-PE, pela Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, respectivamente.

No duelo em Varginha, o Atlético será dirigido pelo auxiliar técnico James Freitas, que foi o escolhido para comandar a equipe enquanto a diretoria busca um substituto para o técnico Rafael Dudamel, demitido após o revés na Copa do Brasil.

Em entrevista coletiva na última sexta-feira, na Cidade do Galo, James afirmou que vai optar pela simplicidade para armar o time para o confronto no Melão, mas indicou mudanças na formação inicial.

A primeira delas pode vir no gol. Escolhido por Dudamel para assumir a meta alvinegra nos primeiros jogos do ano, Michael pode dar lugar a Victor, garantindo mais experiência ao time neste momento conturbado.

Outra alteração também pode acontecer no ataque. Muito contestado por parte da torcida, em função do desempenho ruim neste início de ano, o atacante Franco Di Santo pode perder a posição para Ricardo Oliveira, que marcou um gol no seu primeiro toque na bola diante do Afogados.

A formação com três zagueiros adotada por Dudamel no último jogo também pode ser deixada de lado, com James escalando mais um homem de frente.

O provável Atlético deve ter: Michael (Victor); Guga, Igor Rabello, Gabriel e Guilherme Arana; Jair e Allan; Otero, Nathan e Savarino (Hyoran); Ricardo Oliveira.

Boa Esporte

Na nona colocação, com nove pontos, o Boa Esporte vem embalado pela primeira vitória no Campeonato Mineiro, conquistada sobre a URT, no dia 19 de fevereiro.

Para enfrentar o Galo, o experiente técnico Nedo Xavier deverá manterá a mesma equipe que iniciou jogando diante da equipe de Patos de Minas.

O provável Boa Esporte deve ter: Renan Rocha; Chiquinho, Wesley, Fernando e Carlinhos; Caio César, Nonoca, Léo Goteira e Gindré; Claudeci e Jefferson.

Técnico: Nedo Xavier

FICHA DO JOGO

BOA ESPORTE

Renan Rocha; Chiquinho, Wesley, Fernando e Carlinhos; Caio César, Nonoca, Léo Goteira e Gindré; Claudeci e Jefferson.

Técnico: Nedo Xavier

ATLÉTICO

Michael (Victor); Guga, Igor Rabello, Gabriel e Guilherme Arana; Jair e Allan; Otero, Nathan e Savarino (Hyoran); Ricardo Oliveira

Técnico: James Freitas

DATA: 1º de março de 2020

MOTIVO: 7ª rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro

LOCAL: Estádio Melão

CIDADE: Varginha

ARBITRAGEM: Paulo Cezar Zanovelli da Silva, auxiliado por Magno Arantes Lira e Augusto Magno de Ramos

TRANSMISSÃO: Premiere