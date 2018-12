Protagonista do Cruzeiro no fim da década passara, o volante Ramires está em baixa na China. Fora do time principal do Jiangsu Suning desde a parada da Copa do Mundo, o jogador recebeu uma bronca do presidente do clube quando quis forçar sua saída ao Benfica. Quem revelou a história foi o atacante Éder, naturalizado italiano.

Em entrevista ao jornal Gazzette dello Sport, Éder contou que o mandatário chinês, Zhang Jindong, foi ao treino repreender o jogador, afirmando querer "pessoas sérias, envolvidas no projeto". Ramires chegou a desfalcar um treino para tentar a liberação ao time português onde foi vendido pelo Cruzeiro em 2009.

O Zhang não se vê muito, mas faz-se sentir. (...) Um dia foi ao treino da equipa da equipa por causa do caso do Ramires, que não se apresentou ao treino para sair para o Benfica. Na altura disse-nos 'quero apenas pessoas sérias aqui, que estejam envolvidas no nosso projeto. A partir de amanhã, se quiser treinar, Ramires que o faça na equipa B'. São assim...", afirmou Éder, em tradução do jornal português Record.

Ramires chegou à China junto ao Chelsea em janeiro de 2016, numa transação de 22 milhões de euros. Aos 31 anos, Ramires tem contrato com o Jiangsu até dezembro de 2019. Ou seja, poderá assinar pré-contrato com qualquer equipe em julho do próximo ano. Ele fez apenas uma partida oficial pelo clube chinês em 2018.