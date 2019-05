O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, da França, virou notícia mundial na última segunda-feira. Em um treino da Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, o camisa 10 do levou um drible desconcertante do lateral-direito Weverton, um garoto que foi chamado pelo técnico Tite para “completar” os treinos do Brasil no período prévio e preparatório à Copa América. E o lance não passou despercebido pelos demais companheiros de grupo.

O também atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, da Inglaterra, falou sobre a zoeira que os companheiros de seleção fizeram com o astro Neymar.

"Claro que sim, que todo mundo zoou. É normal. É o futebol. Todo mundo gosta de dar caneta. Ninguém gosta de tomar. É normal. Eu comentei com o Neymar, zoei mesmo. Acontece. Você imagina? Eu fico bravo para caramba quando tomo caneta. Todo mundo toma. Mas é o futebol. Se você toma caneta, precisa aceitar", afirmou.

Weverton é jogador do time sub-20 do Cruzeiro e deu uma “caneta” em Neymar, que não deixou o drible ser finalizado e puxou o colete do lateral. O cruzeirense aplicou no expoente do futebol brasileiro o famoso “rolinho”, quando um jogador vem com tudo na tentativa da marcação, mas acaba sendo driblado pelo adversário, não como lance para humilhar, mas, sim, como recurso de se desvencilhar do lance.

🇧🇷🖊 FECHA AS PERNAS, NEY!



Durante o treinamento da Seleção, Weverton, que atua nas categorias de base do @Cruzeiro, deu essa caneta em Neymar, que acabou apelando para a falta. O garoto é abusado! pic.twitter.com/9U6ve8y2B8 — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) 28 de maio de 2019

O volante Allan, do Napoli, da Itália, aprovou a alternativa escolhida por Weverton, no caso a “caneta”.

"Foi um lance normal, ele não tentou menosprezar o Neymar. Ele Tomou pressão, saiu jogando e deu uma caneta. Garoto ou não, tem que dar 100%. Se você é garoto e sobe inibido, acaba ficando para trás. Tem que ter personalidade e fazer o que sabe. Acho que ele fez o que tinha que fazer", analisou o jogador.

A expectativa é que Weverton retorne a Belo Horizonte nesta quarta-feira, após uma semana de preparação com o Brasil no Rio de Janeiro. A expectativa é que o jogador comece a treinar em breve com a equipe principal do Cruzeiro. Mesmo caminho que faz o meia Maurício, que dias antes de viajar também para participar do período preparatório na Granja Comary havia sido promovido da base ao time de Mano Menezes.

Quem é Weverton?

O lateral-direito Weverton foi um dos dez jogadores convocados por Tite para “completar” os treinos da Seleção Brasileira no período preparatório para a disputa da Copa América.

Um dos destaques da base do Cruzeiro, Weverton teve 60% de seus direitos adquiridos pela Raposa em março deste ano por $ 720 mil, valor a ser pago em três parcelas. O contrato do jogador com o time celeste é válido até 2023.

O restante dos direitos econômicos (40%) pertencem ao Santa Cruz, clube de Alagoas, da cidade de Barra de São Miguel.

Weverton também jogou no Internacional e no Figueirense, de onde veio para a Toca da Raposa I. Na equipe catarinense o lateral, inclusive, atuou pela equipe principal em uma partida.

Em seu Instagram, Weverton chegou a postar a frase: “Vivendo um sonho de criança”, usando uma foto ao lado de Neymar.