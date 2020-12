As partidas pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro que serão disputadas neste sábado (19) e domingo (20) podem provocar, pelo menos temporariamente, uma mudança de foco do Atlético na competição, fruto da derrota por 3 a 0 no confronto direto com o líder São Paulo na última quarta-feira (16), no Morumbi, na capital paulista.

A derrota para o São Paulo, na última quarta-feira, fez o Atlético se distanciar da liderança da Série A e agora passa a correr o risco de perder o segundo lugar, para o Flamengo, e ter a aproxiamção de concorrentes ao G-4 A derrota para o São Paulo, na última quarta-feira, fez o Atlético se distanciar da liderança da Série A e agora passa a correr o risco de perder o segundo lugar, para o Flamengo, e ter a aproxiamção de concorrentes ao G-4

O maior estrago pode ser a perda da vice-liderança. E ela acontece na noite deste domingo caso o Flamengo vença o Bahia, em partida que será disputada às 18h15, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O rubro-negro carioca tem neste momento um ponto e duas partidas a menos que o Galo. Uma delas será cumprida diante do tricolor baiano. A outra, só no ano que vem, em 27 de janeiro, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pois foi adiado da 23ª rodada.

Sábado

Apesar de não correr o risco de perder a vice-liderança neste sábado, o Atlético pode ter a aproximação de dois concorrentes.

Às 19h, o Grêmio, que tem cinco pontos e dois jogos a menos, encara o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife.

Vencendo, o time gaúcho chega aos 44 pontos, contra 46 do Galo, que terá uma partida a mais disputada.

Mais tarde, às 21h, o quinto colocado Internacional recebe o quarto, Palmeiras, às 21h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, num confronto direto pelo G-4.

Os dois somam 41 pontos e quem vencer ficará a apenas dois do Atlético. No caso palmeirenses, isso será ainda mais preocupante, pois o time paulista ficará com um jogo a menos, contra o Vasco, no Allianz Parque, pela primeira rodada, que será disputado apenas em 27 de janeiro.