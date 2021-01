O Atlético entra em campo a partir das 20h desta terça-feira (26) e encara o Santos, no Mineirão. O duelo, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, será mais uma oportunidade dos mandantes seguirem na cola do Internacional, líder da competição mais importante do país.

Horas antes de a bola rolar no Gigante da Pampulha, uma das principais dúvidas dos torcedores do Galo era em relação ao atacante Diego Tardelli. Completando 325 dias sem atuar - o último jogo foi na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, em 7 de março de 2020 -, o camisa 9 segue na expectativa de ser relacionado pelo técnico Sampaoli.

Recuperado da séria cirurgia no tornozelo, que o tirou de combate, Tardelli, no entanto, seguirá de fora, conforme informação recebida pelo Hoje em Dia. Os 20 minutos em que esteve em campo contra a Raposa, inclusive, foram os únicos com a camisa atleticana, desde que retornou ao clube.

Com contrato se encerrando em 28 de fevereiro, o jogador parece mesmo não fazer parte dos planos do comandante argentino.