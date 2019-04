Camisa 1 do Atlético desde 2012, o goleiro Victor recebeu homenagem da diretoria atleticana neste domingo (7), antes do duelo contra o Boa Esporte, que definirá quem avançará à grande final do Campeonato Minero. Assim que pisar no gramado do Mineirão, o "Santo" dos atleticanos completará 400 partidas pelo alvinegro.

No duelo deste fim de semana, Victor igualará a marca atingida por Toninho Cerezo. Na quarta (10), quando enfrenta o Cerro Porteño, no Paraguai, o arqueiro ficará isolado como o décimo atleta no quesito.