Quando este domingo (29) chegar, o Atlético completará exatos 50 dias da última vitória no Campeonato Brasileiro, quando despachou o Fluminense, por 2 a 1, no Independência. Acumulando seis derrotas consecutivas, o alvinegro terá pela frente o Ceará; desbancar o "Vozão é a missão para finalmente deixar para trás os 27 pontos e seguir a caminhada em busca de uma vaga na Libertadores de 2020.

Para montar a equipe que entra em campo no Independência, palco do último triunfo e de recentes tropeços, o técnico Rodrigo Santana não poderá contar com o volante Jair. Neste sábado (28), o departamento médico do clube confirmou que o jogador sofreu estiramento muscular na coxa direita, mesmo local da lesão anterior, e que já iniciou o tratamento.

De volta à equipe no jogo em que foi eliminado da Sul-Americana pelo Colón, da Argentina, o que definiu como "risco calculado" - o volante antecipou a volta para o duelo decisivo -, Jair ficará de fora dos próximos jogos e, para não precipitar o retorno, desfalcará o time nas próximas semanas. Sem ele, Santana pode manter Zé Welison entre os onze, ou utilizar Nathan na posição. Outra opção é o jovem Guilherme Castilho, promovido neste fim de semana do time Sub-20 ao principal. Ele é um dos destaques das categorias de base do alvinegro.