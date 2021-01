Há exatos dois anos, o lateral-direito Guga fazia sua estreia com a camisa do Atlético. De lá para cá, o titular absoluto do técnico Jorge Sampaoli fez 73 jogos e anotou um gol pelo alvinegro.

Entrevistado nesta sexta-feira (29) na Cidade do Galo, o jogador de 22 anos falou sobre o desafio contra o Fortaleza, marcado para este domingo (31), a partir das 17h, no Mineirão e também sobre o sonho de ser campeão brasileiro ainda na atual edição. Com 57 pontos, o Galo é o quarto colocado e tem cinco a menos que o líder Internacional.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Atlético tem 11% de chances de dar a volta olímpica. Contudo, após o encerramento da 33ª rodada, este número pode ser mais alto, dependendo do desempenho da equipe e também de tropeços dos concorrentes diretos pelo caneco.

"Acreditar", para Guga, é o lema que os torcedores devem ter neste momento. Segundo ele, confiança não falta no elenco.

"A gente precisa que todo mundo acredite nessa reta final, porque a gente sabe, o Galo já passou por isso e já provou isso, que a torcida quando está junto, acreditando de verdade, não sei o que tem, mas aqui as coisas acabam acontecendo", afirmou o lateral.

"A gente entende o torcedor e sabe que tem que ter paciência, mas a gente também não pode pegar essa pressão toda do lado de fora e colocar aqui, porque é pior para nós. Então, a gente está trabalhando, dando o nosso máximo, e tem que manter o foco para nessa reta final conseguir o nosso objetivo jogo a jogo. E é claro: se a torcida estiver do nosso lado passando energia positiva, ainda melhor. O que não pode acontecer agora é que a nossa própria torcida desacredite de um triunfo que não está longe. Está perto", finalizou.