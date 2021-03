Em mais uma atuação pouco inspirada na temporada, o Cruzeiro foi derrotado por 1 a 0 para o América, neste domingo (21), no Independência, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro, e deixou o G-4 do torneio.

Mesmo com alterações na equipe em relação ao último jogo, a Raposa pouco produziu no primeiro tempo, vendo o Coelho, bastante desfalcado, tomar conta das ações ofensivas e marcar o gol que garantiu o triunfo. Na segunda etapa, o time celeste conseguiu permanecer mais tempo com a bola, dentro do campo do Alviverde, mas praticamente não ameaçou a meta adversária.

Após o confronto, o técnico Felipe Conceição admitiu a superioridade do América nos primeiros 45 minutos do confronto, mas crê que o time estrelado poderia ter conseguido um resultado melhor na partida. “Primeiro tempo muito abaixo, não foi uma estratégia nossa marcar tão baixo. O América nos empurrou para baixo e não soubemos melhorar na marcação durante o primeiro tempo. E um segundo tempo melhor, melhor até que o América e merecia, inclusive, o empate”, afirmou o treinador.

Ainda sobre o confronto no Independência, o comandante da Raposa citou uma melhora da equipe estrelada durante o confronto. "Mesmo assim, nós voltamos contra um forte América, nos impomos, foram oito finalizações no segundo tempo, tivemos um tempo de jogo superior. Isso é evolução pelo nível do adversário, pelo longo trabalho que o adversário tem. Isso demonstrou a força que tivemos na partida de crescer e melhorar. E a gente vinha e vem em um crescimento, às vezes é imperceptível, porque conta muito o resultado, conta o gol do adversário. Nós vínhamos de duas vitórias dentro do Campeonato Mineiro, vínhamos de números importantes que estamos consolidando dentro da equipe, e hoje nós tivemos o adversário mais forte do ano e soubemos crescer dentro do jogo, apesar das adversidades".

Paciência e otimismo

Felipe Conceição também fez uma análise sobre esse início de trabalho, destacando que o time, bastante reformulado em relação a última temporada, ainda busca o encaixe ideal.

“Primeiro, a gente precisa ser realista. Hoje nós enfrentamos um América que vem com um trabalho a longo prazo, onde a equipe sabe o que faz o tempo todo dentro de campo e sabe sair de algumas situações automaticamente. Hoje a equipe do Cruzeiro está sendo construída ainda. Quando surge uma situação adversa dentro da partida, precisa do ajuste do intervalo, precisa de uma explicação maior, de uma conversa maior, isso é natural pelo tempo de trabalho das duas equipes. Mesmo assim, nós voltamos para o segundo tempo contra um forte América, nos impomos, criamos situações, foram oito finalizações no segundo tempo e tivemos um tempo de jogo superior ao América”.

Com o insucesso no clássico, e a vitória do Athletic por 2 a 1 sobre o Pouso Alegre, no último sábado, o time celeste caiu para a quinta colocação, com sete pontos.

