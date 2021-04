“Uma vitória espetacular por todo o contexto”, disse Felipe Conceição, de forma enfática, sobre o triunfo em sua estreia no clássico contra o Atlético, defendendo as cores do Cruzeiro. Neste domingo (11), a Raposa fez seu melhor jogo na temporada, superou o Alvinegro por 1 a 0 e, segundo o treinador, “mostrou estar no caminho certo”.

"Fizemos um grande jogo contra um grande adversário de nível de primeiras posições de Série A. E soubemos ser disciplinados, conscientes e com a entrega que o jogo pedia. Conseguimos dentro dessa disciplina dos atletas sermos superiores. Todos estão de parabéns. Mas não ganhamos nada ainda. Nosso objetivo principal é o acesso (à Série A). E hoje colocamos mais um tijolinho nessa caminhada", afirmou o comandante.

Ele aproveitou a deixa para parabenizar a todos os atletas que entraram em campo pela “garra e determinação que tiveram em toda a partida”. E ressaltou que, além de uma defesa sólida, a melhor do Mineiro, com apenas três gols sofridos, o ataque também está mostrando seu valor.

"Estamos jogando para frente. Apesar de ter esse número na parte defensiva, é uma equipe que busca o gol. Um processo que temos de continuar, há margem de crescimento grande. É ter humildade, mesmo com essa grande vitória, e se empenhar ao máximo para atingir o objetivo principal que é levar o time para a Série A", comentou.

O Cruzeiro foi a 17 pontos na competição, quatro a menos que o líder Atlético.