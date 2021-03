Depois do empate em 1 a 1 com o São Raimundo (RR), nesta quinta-feira (11), em Boa Vista, o técnico Felipe Conceição falou a respeito da situação do zagueiro Manoel. Ausente da partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil, por conta de um desgaste muscular, segundo informou a assessoria do clube, o beque ainda não acertou a renovação com a diretoria da Raposa.

Com contrato até o fim de junho deste ano, Manoel já manifestou seu desejo de permanecer no Cruzeiro, mas as duas partes ainda não chegaram a um acordo. Por sua vez, Conceição prefere se manter afastado dessa questão e focar apenas no dia a dia dos treinos.

“A importância do Manoel não se discute, assim como a dos outros jogadores. Essa questão contratual eu deixo para a diretoria, são vários fatores, e não me envolvo nessa área, só na parte técnica. Sei da importância dele e dos outros atletas. Trabalho com o coletivo. É nisso que pensamos para deixar o Cruzeiro cada vez mais forte”, comentou o comandante.

No domingo (14), o time celeste encara o Athletic, às 16h, no Mineirão. E para este jogo, Conceição conta com o retorno de Manoel e também de Paulo, outro zagueiro do elenco.