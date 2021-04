Além da atuação de gala de William Pottker e da goleada por 4 a 0 sobre o Patrocinense, o confronto desse domingo (25), no Mineirão, chamou atenção pela quantidade de atletas pratas da casa que terminaram a partida em campo. Foram cinco, ao todo: Stênio, Geovane, Weverton, Matheus Pereira e Adriano, sendo que esses três últimos são titulares.

Ao fim do duelo, Felipe Conceição elogiou a atuação desses jogadores, formados na base celeste, destacou o amadurecimento deles e revelou que outros terão oportunidades futuras, no tempo certo.

"O Stênio, assim como Weverton e Geovane são pratas da casa, e é preciso paciência a eles e colocá-los nos momentos certos. Temos outros trabalhando no dia a dia, com o devido cuidado e, no momento certo, serão utilizados e darão o retorno esportivo e financeiro para o clube. Isso faz parte do meu trabalho”, disse.

E prosseguiu: “Me dá muito prazer ver o Geovane estreando; o Stênio entrando bem; o Weverton tendo sequência; o Pereira crescendo como lateral, defensivamente melhorou muito; o Adriano; entre outros. Um processo que dá muito resultado a médio e longo prazo e que felizmente, em um curto prazo, já está dando resultado. Mesmo sabendo que ainda há muito trabalho a se fazer”