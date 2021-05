A saída de William Pottker do Cruzeiro e as poucas chances recebidas por Marcelo Moreno na Raposa deram a entender que Felipe Conceição estaria atrás de reforços para o ataque do time na disputa da Série B do Brasileiro.

Nesta sexta-feira (28), porém, o treinador afirmou que está satisfeito com o atual setor ofensivo da equipe e com as opções que tem para a posição de centroavante, tentando não entrar em qualquer tipo de polêmica a respeito do jogador boliviano.

“Hoje não estamos pedindo nenhum tipo de contratação. Se aparecer alguma oportunidade em que podemos agregar, a gente vai aproveitar. Estamos sempre abertos às situações de mercado. Hoje estou satisfeito com as opções que tenho. O Marcelo viajou para a seleção (boliviana). Mesmo assim ficamos com Sóbis e Bissoli. Tem outros atletas que podem realizar essa função dentro do elenco. E estou bem satisfeito com as opções que tenho”, disse.

Em outro momento da entrevista, no entanto, mostrou certa insatisfação com outra pergunta sobre Moreno, que, recentemente, disse que não vem recebendo muitas oportunidades no Cruzeiro, diferentemente do que acontece pelo combinado boliviano.

“O Marcelo faz parte do elenco e viajou com a seleção. Hoje tenho Sóbis e Bissoli para estreia da Série B. Assim que a gente trabalha. Não tenho mais nada para falar sobre o assunto”, comentou o comandante celeste.

O Cruzeiro estreia na Segundona neste sábado (29), às 16h30, contra o Confiança, no Batistão.