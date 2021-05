O Cruzeiro esteve perto de vencer o América no de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, neste domingo (2), no Mineirão.

A Raposa saiu na frente do placar com Rafael Sóbis, no primeiro tempo, e vencia até os 40 minutos da segunda etapa, quando sofreu dois gols e perdeu o duelo.

Após a partida, o técnico Felipe Conceição fez questão de elogiar o desempenho dos seus jogadores, afirmando que a equipe celeste foi melhor que o Coelho no confronto.

“A gente vai ajustar o que precisa para na próxima partida não repetir os erros e estar ainda mais forte. Nossa equipe demonstra uma evolução muito grande. Se comparar com o jogo da primeira fase, hoje o Cruzeiro foi muito superior ao América, e isso demonstra nosso trabalho, ossa evolução. Com certeza vamos colher muitos frutos a médio e longo prazo. Já estamos colhendo, jogando de igual para igual com qualquer adversário. Isso demonstra a força do trabalho, do que estamos construindo e não é a derrota que vai tirar”, disse Conceição, em entrevista coletiva.

“Estamos vivos”

Como o América teve campanha melhor na fase de classificação, a Raposa terá que vencer o jogo de volta, marcado para o próximo domingo, no Independência. por pelo menos dois gols de diferença para avançar à decisão.

Novamente citando o rendimento do time celeste no duelo no Gigante da Pampulha, Conceição mostrou confiança na classificação, mesmo com a desvantagem.

“O desempenho me deixa muito satisfeito, fizemos um grande primeiro tempo, controlamos o jogo na maior parte do tempo. Acontece, são situações de uma bola alçada, que gera uma desatenção, no final da partida, situações que acontecem no futebol. O desempenho me dá tranquilidade, me dá confiança que estamos no caminho certo e vivo dentro desse mata-mata. Vamos buscar a classificação”, completou o treinador.