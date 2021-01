O Internacional segue a sua arrancada no Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio do Beira-Rio, o Colorado venceu o Goiás por 1 a 0, na noite deste domingo, pela 29ª rodada da competição.

A equipe gaúcha chegou ao triunfo com um gol do meio-campistas Praxedes, que desviou de cabeça um escanteio cobrado por Rodinei, pela direita, aos 42 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Inter chegou à quinta vitória consecutiva na competição, consolidando o bom momento sob o comando do técnico Abel Braga.

De quebra, o Colorado chegou aos 53 pontos, se manteve na segunda colocação do torneio, e reduziu para apenas três pontos a vantagem do líder São Paulo. que perdeu para o Santos, também neste domingo.

Quem estava de olho no resultado é o Atlético, terceiro colocado, com 49 pontos, mas agora com dois jogos a menos do que o Internacional.

A equipe alvinegra volta a campo nesta segunda-feira, para encarar o Red Bull Bragantino, às 20h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no encerramento da rodada.

A FICHA DO JOGO

INTERNACIONAL 1 X 0 GOIÁS

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado (Lucas Ribeiro), Nonato (Rodrigo Lindoso), Patrick (Peglow), Praxedes e Caio Vidal (Marcos Guilherme); Thiago Galhardo (Abel Hernández). Técnico: Abel Braga

GOIÁS

Tadeu; Shaylon, David Duarte, Fábio Sanches e Heron; Ariel Cabral (Miguel Figueira), Breno (Daniel Oliveira), Douglas Baggio (Índio) e Jefferson; Fernandão e Rafael Moura (Vinícius). Técnicos: Augusto César e Glauber Ramos

DATA: 10 de janeiro de 2021

ESTÁDIO: Beira-Rio

CIDADE: Porto Alegre

MOTIVO: 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Edna Alves Batista, auxiliada por Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back, todos de São Paulo

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

CARTÕES AMARELOS: Heron e Breno (Goiás)

GOL: Praxedes, aos 42 minutos do segundo tempo