Show de roupa nova. Assim, o América encerra mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, cada vez mais próximo do sonho de retornar à Série A da competição mais importante do país. Neste sábado, pela 18ª rodada, o time comandado pelo técnico Lisca bateu o Confiança, de Sergipe, por 2 a 1.

Com os gols de Anderson Jesus e Ademir, o alviverde - que estreou a linha de uniformes 2020 - chegou aos 35 pontos e, pelo menos até este domingo (25), será o vice-líder da Divisão de Acesso. Com 18 jogos disputados, um a mais que a líder Chapecoense, o Coelho conquistou a décima vitória, com aproveitamento de 64,8%.

"Estou muito feliz em mais uma vez fazer um gol. O grupo tem me ajudado muito. O time deles é bem qualificado e graças a Deus a gente conseguiu fazer o dever de casa", destacou Ademir, em entrevista ao Première.

No próximo sábado (31), o América volta a campo e encara o Avaí, a partir das 19h, em Florianópolis. Neste momento, o time catarinense é o 11º colocado, com 23 pontos. Neste domingo, o Leão encara o Guarani, fora de casa.

Ficha Técnica:

América 2 x 1 Confiança-SE

América - Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson Jesus e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Geovane (Alê); Ademir (Daniel Borges), Léo Passos (Rodolfo) e Felipe Azevedo (Felipe Augusto). Técnico: Lisca

Confiança-SE - Rafael Santos; Caíque Sá (Thiago Ennes), Matheus Mancini, Luan e Everton; Madison, Rafael Vilela (Tiago Luis) e Guilherme Castilho (Danilo Pires); Ítalo (Ari Moura), Renan Gorne e Reis (Iago). Técnico: Daniel Paulista

Cartões Amarelos: Felipe Azevedo, Anderson Jesus; Tiago Luís

Gols: Anderson Jesus 29' 1T, Ademir 10' 2T; Renan Gorne 35' 2T