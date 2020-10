O América encara o Confiança neste sábado, às 21h, no Independência, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, buscando folga na tabela de classificação da competição para poder pensar nos duelos decisivos com o Corinthians, a partir da próxima quarta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A volta será em 4 de novembro, no Horto.

E o desafio diante dos sergipanos é impedir o mesmo que aconteceu quando o Coelho viveu esta situação pela última vez.

Em 19 de setembro, pela 10ª rodada da Segundona, o América recebeu o Figueirense, que estava na zona de rebaixamento, apenas três dias antes do jogo decisivo contra a Ponte Preta, pela quarta fase da Copa do Brasil, no Independência.

O técnico Lisca escalou um time praticamente reserva, o Coelho foi derrotado por 1 a 0 e teve início a série de quatro jogos sem vitória e sem marcar gol do time nesta Série B. Isso provocou, inclusive, a saída do América do G-4 da Série B.

Ausências

Agora, a estratégia de um time alternativo deve ser repetida por Lisca, pois a maratona de jogos tem sido grande para o Coelho, que tem alguns titulares no departamento médico, como Eduardo Bauerman, Zé Ricardo, Alê, Rodolfo e Ademir.

Mas é fundamental aproveitar o bom momento na Série B, onde o América tem quatro vitórias seguidas, para seguir com boa vantagem em relação ao quinto colocado, sendo que atualmente ela é de cinco pontos.

Além disso, o Confiança, é concorrente direto a uma vaga na Série A, pois iniciou esta 18ª rodada na sexta colocação, com 25 pontos, sete a menos que o América.

O desafio é grande, mas uma certeza é de que uma vitória neste sábado dará ao Coelho confiança para encarar o Corinthians pela Copa do Brasil.

AMÉRICA X CONFIANÇA

LOCAL: Independência

HORÁRIO: 21h

ARBITRAGEM: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Cristhian Passos Sorence e Tiago Gomes da Silva, todos de Goiás

TRANSMISSÃO: Premiere

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e Sávio; Flávio e Juninho; Felipe Augusto, Marcelo Toscano (Geovane) e Felipe Azevedo (Lohan); Léo Passos

Técnico: Lisca

CONFIANÇA

Rafael Santos; Thiago Ennes (Marcelinho), Luan, Matheus Mancini e Léo Griggio; Madison, Rafael Vila e Guilherme Castilho e Ítalo; Reis e Renan Gorne

Técnico: Daniel Paulista