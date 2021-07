Autor de dois dos três gols do Cruzeiro, no empate por 3 a 3, com o Botafogo, no último sábado, o atacante Marcelo Moreno teceu elogios ao trabalho do técnico Mozart. Há um mês à frente do clube, o treinador chegou quando o jogador já estava com a seleção boliviana para a disputa das Eiminatórias e da Copa América. Com apenas um gol na temporada até o jogo do último sábado, Moreno teve renovadas as esperanças de escrever um novo capítulo no Cruzeiro ainda em 2021 sob novo comando técnico.

“Estou me adaptando ao trabalho dele. Eu venho de uma competição extremamente exigente, como é a Copa América e também as Eliminatórias. E eu vejo que é um cara trabalhador, um cara de grupo, e que monta o time como ele quer e ninguém muda isso. Aos poucos eu vejo que o caráter está falando muito durante o dia a dia. Um treinador extremamente tático e tomara que ele possa encaminhar o Cruzeiro para as vitórias que a gente precisa, a jogar bem, a ganhar, que é o mais importante neste momento para a gente. Acredito no trabalho dele, acredito na nossa equipe e tenho certeza que pouco a pouco a gente vai melhorando e vai saindo dessa situação que eu não acho que tem que ser a do Cruzeiro”.

Antes dos gols marcados contra o Botafogo, Marcelo Moreno havia anotado pela última vez contra o Athletic, ainda na fase classificatória do Campeonato Mineiro, no dia 14 de março. No ano passado, Moreno chegou como um dos grandes nomes para ajudar a equipe a retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, mas o desempenho do atacante foi muito aquém, tendo marcado apenas três vezes em toda a temporada.

Pela seleção boliviana, Moreno é o artilheiro das Eliminatórias com seis gols. De volta, o atleta ressaltou o momento confiante que vive após o período com a sua seleção e com o fato de ter conseguido ajudar o Cruzeiro logo quando foi acionado por Mozart.

“O jogador se sente confiante justamente quando o treinador te passa essa confiança. Você se sente bem, com vontade de querer ajudar. Então, isso foi determinante para eu voltar bem da Copa América, das Eliminatórias. Eu estava no meu melhor momento fisicamente antes de ir, estava à disposição do antigo treinador, do clube e dos meus companheiros. Com essa confiança, creio que só tem a melhorar. Graças a Deus entrei e consegui contribuir com o time e isso é importantíssimo para o atacante”, avaliou.