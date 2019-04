O Cruzeiro é bicampeão Mineiro. O empate sobre o Atlético, neste sábado (20), no Independência, garantiu, de forma invicta, o 38º título Estadual da história da equipe celeste.

Durante a campanha vitoriosa foram 15 jogos, com 11 vitórias e quatro empates. A equipe comandada pelo técnico Mano Menezes marcou 35 gols e sofreu oito.

A caminhada do Cruzeiro começou no dia 19 de janeiro, com uma vitória por 3 a 1 sobre o Guarani, em Divinópolis. Já o último ato foi diante do maior rival, na casa do adversário, nesta véspera de Páscoa.

Na primeira fase o time estrelado terminou na segunda colocação com 25 pontos. Antes de chegar à decisão, a Raposa ainda despachou o Patrocinense nas quartas de final, e o América na semifinal.

Confira como foi a campanha vitoriosa do Cruzeiro no Campeonato Mineiro:

GUARANI 1 X 3 CRUZEIRO

Motivo: 1ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 19/01/2019 (sábado)

Local: Estádio Waldemar Teixeira de Faria, em Divinópolis-MG

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima-MG (CBF-CD)

Público: 3.700 pagantes / 4.180 presentes

Renda: R$ 232.200,00

Gols: Raniel, aos 14 min., Robinho, aos 19 min., e Alemão, aos 43 min. do 1º tempo; Raniel, a 1 min. do 2º tempo

Guarani: Leandro; Denis (Yuri), Paulão, João Marcos e Magalhães; Alemão, Renato Xavier e Leomir (Ewerton Maradona); Paulo Morais, Charles (Douglas) e Pedro Felipe

Técnico: Gian Rodrigues

Cruzeiro: Fábio; Edilson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva (Lucas Romero), Robinho e Rafinha; David (Renato Kayzer) e Raniel (Sassá)

Técnico: Mano Menezes

Cartão amarelo: Henrique (Cruzeiro)



CRUZEIRO 1 X 0 PATROCINENSE

Motivo: 2ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 23/01/2019 (quarta-feira)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte-MG

Árbitro: Michel Patrick Costa Guimarães-MG (CBF)

Público: 9.406 pagantes / 15.141 presentes

Renda: R$ 136.550,50

Gols: David, aos 43 min. do 1º tempo

Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Léo, Murilo e Egídio; Ariel Cabral (Lucas Silva), Lucas Romero, Jadson e Robinho, David (Sassá) e Fred (Raniel)

Técnico: Mano Menezes

Patrocinense: Júlio César; Ângelo, Diego Borges, Betão e Ian; Bruno Moreno, Arilson, Dedê e Davi Lopes (Fernando); Felipe Alves (Gabriel Barcos) e Giovanni Pavani (Tony Galego)

Técnico: Wellington Fajardo



CRUZEIRO 1 X 1 ATLÉTICO-MG

Motivo: 3ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 27/01/2019 (domingo)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte-MG

Árbitro: Wanderson Alves de Souza-MG (CBF-AB), substituído por Ronei Cândido Alves-MG (CBF-CD), aos 18 min. do 2º tempo

Público: 38.869 pagantes / 43.354 presentes

Renda: R$ 834.717,00

Gols: Fred, aos 14 min., e Fábio Santos, aos 37 min. do 2º tempo

Cruzeiro: Fábio; Edilson, Léo, Dedé e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Rafinha (Jadson), Thiago Neves (Raniel) e Robinho; Fred (Murilo)

Técnico: Mano Menezes

Atlético-MG: Victor; Patric, Maidana, Igor Rabello e Fábio Santos; Adilson, Elias, Cazares e Chará (Terans); Luan e Ricardo Oliveira (Jair)

Técnico: Levir Culpi

Cartões amarelos: Léo e Edilson (Cruzeiro); Elias, Luan, Igor Rabello, Patric, Victor e Fábio Santos (Atlético-MG)

Cartões vermelhos: Dedé (Cruzeiro) e Adilson (Atlético-MG)

BOA 2 X 2 CRUZEIRO

Motivo: 4ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 31/01/2019 (quinta-feira)

Local: Estádio Municipal Dilzon Melo, em Varginha-MG

Árbitro: Ronei Cândido Alves-MG (CBF-CD)

Público: 3.572 pagantes / 4.272 presentes

Renda: R$ 131.125,00

Gols: Robinho, aos 28 min. do 1º tempo; Gustavo, aos 10 min., Fred, aos 18 min., e Gabriel Vieira, aos 30 min. do 2º tempo

Boa: Renan Rocha; Chiquinho Alagoano, Victor, Fernando e Tsunami; Gabriel Vieira (Edenilso), César Sampaio, Gindre, Kaio Cristian (Dênis); Gustavo e Jayme Juan (Lucas Gomes)

Técnico: Tuca Guimarães

Cruzeiro: Fábio; Edilson, Léo, Murilo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves (Fabrício Bruno) e Marquinhos Gabriel (Sassá); Fred (Renato Kayzer)

Técnico: Mano Menezes

Cartões amarelos: Jayme Juan, Kaio Cristin e Gindré (Boa); Robinho e Fred (Cruzeiro)

Cartão vermelho: Murilo (Cruzeiro)

Raniel marcou o primeiro gol do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, contra o Guarani, em Divinópolis



VILLA NOVA 0 X 3 CRUZEIRO

Motivo: 5ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 03/02/2019 (domingo)

Local: Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima-MG

Árbitro: Igor Júnio Benevenuto-MG (CBF-AB)

Público: 1.931 pagantes / 2.481 presentes

Renda: R$ 47.560,00

Gols: Fred, aos 37 min., e Rafinha, aos 47 min. do 1º tempo; Raniel, aos 35 min. do

2º tempo

Villa Nova: Georgemy; Renato Bruno, Rafael Vitor, Gabriel e Iury; Eurico, Denilson, Dinei e Cassiano (Luiz Fernando); Hiwry (Pinguim) e Higor (Joãozinho)

Técnico: Eugênio Souza

Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Léo, Dedé e Dodô; Lucas Romero, Ariel Cabral, Marquinhos Gabriel e Rodriguinho (Thiago Neves), Rafinha (Renato Kayzer) e Fred (Raniel)

Técnico: Mano Menezes

Cartões amarelos: Orejuela (Cruzeiro); Hiwry, Pinguim, Iuri e Eurico (Villa Nova)



CRUZEIRO 3 X 0 TUPYNAMBÁS

Motivo: 6ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 10/02/2019 (domingo)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte-MG

Árbitro: Gabriel Murta Barbosa Maciel-MG (CBF-CD)

Público: 9.661 pagantes / 14.176 presentes

Renda: R$ 166.735,00

Gols: Fred, aos 14 min., e Rodriguinho, aos 44 min. do 1º tempo; Rafinha, aos 15 min. do 2º tempo

Cruzeiro: Fábio; Edilson, Léo, Dedé e Egídio; Henrique, Lucas Romero, Rafinha (Renato Kayzer), Marquinhos Gabriel e Rodriguinho (Jadson); Fred (Raniel)

Técnico: Mano Menezes

Tupynambás: Renan; Gustavo Crecci, Adriano, Gregory e Lucas Hipólito; Marcel, Léo Salino, Leandro Salino e Geovani (Matheus Pimenta); Igor Soares (Téssio) e Ademílson (Eraldo)

Técnico: Felipe Surian

Cartões amarelos: Léo Salino, Lucas Hipólito e Gregory (Tupynambás); Egídio (Cruzeiro)

AMÉRICA-MG 0 X 0 CRUZEIRO

Motivo: 7ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 17/02/2019 (domingo)

Local: Independência, em Belo Horizonte-MG

Árbitro: Ronei Cândido Alves-MG (CBF-CD)

Público: 5.829 pagantes / 6.620 presentes

Renda: R$ 76.563,00

América-MG: Fernando Leal; Leandro Silva, Diego Jussani, Paulão e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Matheusinho (França) e Marcelo Toscano; Neto Berola (Felipe Azevedo) e Júnior Viçosa (Jonatas Belusso)

Técnico: Givanildo Oliveira

Cruzeiro: Fábio; Edilson, Léo, Dedé e Egídio; Henrique, Lucas Silva (Ariel Cabral), Robinho, Marquinhos Gabriel (Rafinha) e Rodriguinho; Raniel (Sassá)

Técnico: Mano Menezes

Cartões amarelos: Diego Jussani, Zé Ricardo, Júnior Viçosa, Juninho e Jonatas Belusso (América-MG); Raniel, Rafinha, Ariel Cabral, Egídio e Dedé (Cruzeiro)



URT 1 X 1 CRUZEIRO

Motivo: 8ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 24/02/2019 (domingo)

Local: Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas-MG

Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira-MG (avançado-CBF)

Público: 4.740 pagantes / 5.140 presentes

Renda: R$ 172.200,00

Gols: Rodriguinho, aos 31 min., e Reis, aos 47 min. do 1º tempo

URT: Marcão, Rodney, Gladstone, Marcos Vinícius e Djalma Silva; Gilson, Douglas Maia e Rafael Oller (Carrara); Patrick Recife, Juninho Poitiguar (Kaio Wilker) e Reis

Técnico: Ito Roque

Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Murilo, Dedé e Egídio; Henrique, Lucas Romero, Robinho, Marquinhos Gabriel (Renato Kayzer) e Rodriguinho; Raniel (Sassá)

Técnico: Mano Menezes

Cartões amarelos: Gladstone, Rafael Oller, Rodney e Juninho Potiguar (URT); Sassá (Cruzeiro)



CRUZEIRO 2 X 0 TOMBENSE

Motivo: 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro

Data: 10/03/2019 (domingo)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte-MG

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima-MG (CBF-CD)

Público: 6.984 pagantes / 11.756 presentes

Renda: R$ 106.567,00

Gols: Sassá, 17 min. do 1º tempo; David, aos 11 min. do 2º tempo

Cruzeiro: Rafael; Orejuela, Fabrício Bruno, Dedé e Dodô; Lucas Silva, Jadson, Ariel Cabral e Thiago Neves (Marquinhos Gabriel); David (Renato Kayzer) e Sassá (Vinícius Popó)

Técnico: Mano Menezes

Tombense: Felipe Garcia; Bruno Ferreira, João Victor, Reynaldo e Lincoln Silva; Rodrigo, Lucas de Sá (Vander), Juan, Everton e Cássio Ortega (Abner); Ricardo Jesus (Edson)

Técnico: Ricardo Drubscky

Cartões amarelos: Reynaldo (Tombense); Dedé e Jadson (Cruzeiro)



TUPI 0 X 3 CRUZEIRO

Motivo: 10ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 16/03/2019 (sábado)

Local: Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora-MG

Árbitro: Jerferson Antônio da Costa-MG (CBF-CD)

Público: 3.779 pagantes / 4.330 presentes

Renda: R$ 85.470,00

Gols: Aislan (contra), a 2 min., e Fred (Cruzeiro), aos 20 min do 1º tempo; Egídio, aos 39 min. do 2º tempo

Cruzeiro: Fábio; Edilson, Léo, Dedé e Egídio; Henrique, Lucas Romero, Robinho (David), Rafinha (Marquinhos Gabriel) e Rodriguinho (Jadson); Fred

Técnico: Mano Menezes

Tupi: Ricardo Vilar; Pablo (Fábio Henrique), Aislan, Guilherme Henrique e Lucas Sampaio; Cleiton (Washington), Rodrigo Baiano (Nélio), Leandro Brasília e Gabriel Tchó Tchó; Gabriel Costa e Romarinho

Técnico: Beto

Cartões amarelos: Leandro Brasília, Fábio Henrique e Aislan (Tupi); Egídio, Dedé e Henrique (Cruzeiro)



CRUZEIRO 3 X 0 CALDENSE

Motivo: 11ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 20/03/2019 (quarta-feira)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte-MG

Árbitro: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira-MG (CBF-AB)

Público: 4.340 pagantes / 7.623 presentes

Renda: R$ 59.259,00

Gols: David, aos 9 min., Marquinhos Gabriel, aos 32 min., e Fred, aos 39 min. do 1º tempo

Cruzeiro: Fábio; Edilson, Léo, Fabrício Bruno e Dodô; Henrique, Ariel Cabral (Lucas Silva), Robinho e Marquinhos Gabriel; David (Jadson) e Fred (Vinícius Popó)

Técnico: Mano Menezes

Caldense: Omar; Carlinhos, Renato Silveira, Rodolfo Manoel e Edu Pina; Renan, Felipe Baiano (Jean Henrique) e Romário; Judson (Lorran), Júlio e Salatiel

Técnico: Mauro Fernandes

Cartões amarelos: Jean Henrique e Renan (Caldense); Fabrício Bruno e Henrique (Cruzeiro)

Atacante David foi um dos destaques da vitória do Cruzeiro sobre a Caldense, na primeira fase do torneio





CRUZEIRO 5 X 0 PATROCINENSE

Motivo: 1º jogo das quartas de final do Campeonato Mineiro

Data: 23/03/2019 (sábado)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte-MG

Árbitro: Ronei Cândido Alves-MG (CBF-CD)

Público: 9.831 pagantes / 19.998 presentes

Renda: R$ 168.075,00

Gols: Fred, aos 7 min., Rodriguinho, aos 22 min. do 1º tempo; Marquinhos Gabriel, a 1 min. e aos 3 min, e Rodriguinho, aos 29 min. do 2º tempo

Cruzeiro: Fábio; Edílson, Léo, Dedé e Egídio; Lucas Silva, Lucas Romero, Robinho (David), Marquinhos Gabriel (Jadson) e Rodriguinho; Fred (Sassá)

Técnico: Mano Menezes

Patrocinense: Jefferson; Kellyton, Juninho, Betão e Lucas Chinaqui (Ian Barreto); Mauro Viana (Leandro Oliveira), Arilson, Bruno Moreno, Tony Galego (Maikon Aquino) e Dedê; Felipe Alves

Técnico: Rodrigo Fonseca

Cartões amarelos: Mauro Viana e Dedê (Patrocinense)



AMÉRICA-MG 2 X 3 CRUZEIRO

Motivo: 1º jogo da semifinal do Campeonato Mineiro

Data: 28/03/2019 (domingo)

Local: estádio Independência, em Belo Horizonte-MG

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique-RJ (CBF-MTR)

Público: 4.655 pagantes / 6.746 presentes

Renda: R$ 99.035,00

Gols: Fred, aos 17 min. do 1° tempo; Fred, aos 6 min., Diego Jussani, aos 12 min., Fred, aos 25 min., e Jonatas Belusso, aos 38 min. do 2º tempo

América-MG: Fernando Leal; Ronaldo, Diego Jussani, Paulão e João Paulo, Zé Ricardo, Christian, Matheusinho (França) e Felipe Azevedo (Neto Berola); Júnior Viçosa e Marcelo Toscano (Jonatas Belusso)

Técnico: Givanildo Oliveira

Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Léo, Dedé e Egídio; Henrique, Lucas Romero, Robinho, Rafinha (Vinícius Popó) e Marquinhos Gabriel (Jadson); e Fred (Sassá)

Técnico: Mano Menezes

Cartões amarelos: Robinho, Egídio e Orejuela (Cruzeiro); França (América-MG)

Na semifinal do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro despachou o América com duas vitórias



CRUZEIRO 3 X 0 AMÉRICA-MG

Motivo: 2º jogo da semifinal do Campeonato Mineiro

Data: 06/04/2019 (sábado)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte-MG

Público: 31.706 pagantes / 51.525 presentes

Renda: R$ 602.177,00

Gols: Léo, aos 15 min., e Fred, aos 19 min. do 1º tempo; Rafinha, aos 43 min. do 2º tempo

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden-RS (CBT-MTR)

Cruzeiro: Fábio; Edílson, Léo, Dedé e Egídio; Lucas Romero, Lucas Silva (Ariel Cabral), Robinho, Rafinha e Rodriguinho (Jadson); Fred (Raniel)

Técnico: Mano Menezes

América-MG: Fernando Leal; Leandro Silva, Diego Jussani, Paulão e João Paulo; Zé Ricardo, Christian, Matheusinho e Felipe Azevedo (França); Marcelo Toscano (Neto Berola) e Júnior Viçosa (Jonatas Belusso)

Técnico: Givanildo Oliveira

Cartões amarelos: Felipe Azevedo e Zé Ricardo (América-MG)



CRUZEIRO 2 X 1 ATLÉTICO-MG

Motivo: 1º jogo da final do Campeonato Mineiro

Data: 14/04/2019 (domingo)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte-MG

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães-RJ (Fifa)

Público: 44.650 pagantes /51.032 presentes

Renda: R$ 1.952.766,00

Gols: Marquinhos Gabriel, aos 45 min. do 1º tempo; Ricardo Oliveira, aos 10 min., e Léo, aos 16 min. do 2º tempo

Cruzeiro: Fábio; Edilson, Léo, Dedé e Egídio; Henrique, Lucas Romero (Ariel Cabral), Robinho (Rafinha), Marquinhos Gabriel e Rodriguinho (Pedro Rocha); Fred

Técnico: Mano Menezes

Atlético-MG: Victor; Guga, Leonardo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; Adílson, Elias, Cazares (Vinícius), Chará e Luan (Maicon); Ricardo Oliveira (Geuvânio)

Técnico: Rodrigo Santana

Cartões amarelos: Luan, Ricardo Oliveira, Maicon, Fábio Santos, Leonardo Silva e Victor (Atlético-MG); Fred, Henrique, Lucas Romero, Edilson e Marquinhos Gabriel (Cruzeiro)

Cartões vermelhos: Rafinha (Cruzeiro); Adílson (Atlético-MG)