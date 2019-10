O Cruzeiro enfrenta uma pedreira neste sábado (5) na luta contra o rebaixamento. O time, sob o comando de Abel Braga pela primeira vez diante da torcida, no Gigante da Pampulha, irá encarar o Internacional, que já derrubou a Raposa três vezes neste ano.

Na 17ª posição, com 19 pontos, o Cruzeiro não deve ter muitas alterações no grupo que atuou na derrota para o Goiás, na última segunda-feira (30). Fred estará de volta ao ataque, após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. No lugar de Henrique, também em suspensão automática, deve entrar Jadson ou Ariel Cabral.

Na avaliação do meia Robinho, que estará entre os titulares, o jogo será difícil, mas não há outro objetivo a não ser a vitória para iniciar a caminhada de saída da zona de rebaixamento.

"A gente precisa vencer de qualquer jeito. No jogo contra o Goiás tivemos uma atuação melhor, mas levamos um gol bobo. A gente tá com medo, um pouco de receio de atacar, e quando isso acontece, sofremos atrás", avalia o jogador, que contou que os jogadores tiveram uma conversa entre eles para ajustar os ponteiros.

Internacional

O Colorado, na 5ª posição, com 37 pontos, deve vir a BH com força total no meio-de-campo. O técnico Oldair Hellmann deve optar pela formação com Rodrigo Lindoso, Edenílson e Patrick, e com o reforço de Nonato, que disputa posição com o veterano D’Alessandro.

FICHA DO JOGO

CRUZEIRO

Fábio; Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Ederson, Jadson (Ariel Cabral), Robinho e Thiago Neves; David; e Fred.

Técnico: Abel Braga

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Zeca; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Nonato (D'Alessandro), Nico López e Patrick; Guerrero.

Técnico: Oldair Hellmann

HORÁRIO: 21h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ), auxiliado por Marcelo Carvalho van Gasse (SP) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)