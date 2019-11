Na luta para entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro da Série B, o América vai ter um importante desfalque no duelo com o Paraná, nesta terça-feira (5), às 20h30, no Independência, pela 33ª rodada do torneio.

O meia Matheusinho recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 0 a 0 com a Ponte Preta, no último sábado, e vai ficar de fora do confronto direto com Tricolor Paranaense.

Nesse cenário, cinco jogadores aparecem como principais alternativas para substituir o camisa 10 do Alviverde.

Titulares na última rodada, o meia Geovane e o atacante Felipe Azevedo são os mais cotados para assumir a vaga da joia americana.

O primeiro tem como uma das principais alternativas a armação das jogadas, podendo atuar tanto centralizado, quando pelas beiradas no campo.

Azevedo, por sua vez, tem a velocidade e finalização como seus principais atributos. Mesmo tendo desperdiçado uma cobrança na última partida, o atacante foi uma das principais peças da equipe no início da Série B, quando o Coelho vivia um mal momento, e é acionado constantemente pelo técnico Felipe Conceição durante as partidas.

Quem também lutar por um lugar no time é o atacante Rafael Bilu. Emprestado pelo Corinthians, o jovem jogador de apenas 20 anos vem ganhando minutos nas últimas partidas, e é sempre um nome pedido pelos torcedores.

Na maioria das partidas pelo Coelho, Bilu atuou aberto pelas pontas, tendo a velocidade e o corte para dentro seguido de uma finalização como seus principais atributos.

Titular contra a Ponte Preta, o meia Geovane pode ganhar uma nova chance no time titular diante do Paraná

Correndo por fora

Caso opte por surpreender o Paraná, o comandante americano também pode optar por dois jogadores que vêm tendo pouco espaço nos últimos jogos.

Depois de ser titular no Campeonato Mineiro, o atacante Marcelo Toscano perdeu espaço na Série B, e não conseguiu, até o momento, acumular uma sequência de jogos pelo time titular.

Sem entrar em campo nos últimos jogos por opção de Conceição, Toscano pode atuar como meia, pelas beiradas e até mesmo como segundo atacante. O forte chute com o pé direito é um dos trunfos do jogador.

Por fim, quem também corre por uma por uma vaga no time é o meia uruguaio Juanma Boselli. Contratado por empréstimo junto ao Athletico-PR, em setembro, o jogador ainda não estreou pelo Coelho.

Leve, e habiliodos, Boselli é outro que pode atuar tanto na faixa central, quanto pelas laterais do campo.

Em meio à indefinição do substituto de Matheusinho, o certo é que o time vai ter o retorno do lateral-direito Leandro Silva e do volante Willian Maranhão, que cumpriram suspensão na última rodada.

Com isso, Felipe Conceição pode voltar o lateral Diego Ferreira novamente para o meio campo, ou optar em lançar mais um jogador com características mais ofensivas.

Na 5ª colocação, com 49 pontos, o América precisa de um triunfo no Independência, e de tropeços, ou o Coritiba, terceiro colocado, com 52 pontos, ou do Atlético-GO, que está na quarta posição, com 51 pontos, para entrar no G-4.