Na última segunda-feira (9), o Hoje em Dia teve acesso a uma conversa entre o presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, e o ex-vice-presidente de futebol da Raposa, Itair Machado, em que Itair sugere a Wagner a renúncia do cargo. Confira abaixo.

A reportagem estava em uma ligação com Pires de Sá em uma pauta que envolvia os próximos passos do clube estrelado no momento em que o presidente pediu para aguardamos na linha enquanto ele atendia outra chamada.

Como de praxe, o Hoje em Dia sempre grava as ligações e acabou flagrando a conversa entre Wagner e Itair Machado, que estava na outra chamada.

Após o fato, a reportagem revelou a situação para as duas partes, que, inclusive, confirmaram o teor da conversa; o papo também envolvia a possível saída de Zezé Perrella do cargo de gestor de futebol, a entrada do empresário Pedro Lourenço para assumir o comando do Cruzeiro, além de uma negociação com o diretor de futebol, Alexandre Mattos, que recentemente se desligou do Palmeiras.

Confira o aúdio abaixo: