A pandemia de coronavírus fez com que todos os campeonatos profissionais de futebol fossem interrompidos no Brasil.

Durante a parada, o Cruzeiro tentará dar fim ao momento ruim dentro de campo - são três derrotas consecutivas -, se recuperar no Campeonato Mineiro e na Copa do Brasil e já pensar na Série B do Campeonato Brasileiro, que é a prioridade da equipe celeste na temporada.

Entre os 19 adversários do time agora comandado por Enderson Moreira na segunda divisão, muitos brigam por títulos nas competições estaduais e regionais, outros ainda buscam um caminho mais consistente assim como a Raposa, e alguns travam uma luta contra o rebaixamento.

Confira a situação de cada um:

América - Líder do Campeonato Mineiro com 21 pontos, é o primeiro time classificado às semifinais do torneio. Na Copa do Brasil, está na terceira fase e empatou em a 0 a 0 o jogo de ida com a Ferroviária-SP, em Araraquara.

Avaí - Está nas quartas de final do Campeonato Catarinense e vai enfrentar a Chapecoense. Foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pela Ferroviária-SP.

Botafogo-SP - É o lanterna do grupo B do Campeonato Paulista com oito pontos. Tem a segunda pior campanha entre os 16 clubes que disputam o torneio.

Brasil de Pelotas- Lanterna do grupo B no segundo turno do Campeonato Gaúcho com quatro pontos. No primeiro turno, também ocupou a última posição da chave, com a mesma pontuação. Na Copa do Brasil, está na terceira fase e perdeu o jogo de ida por 1 a para o Brusque-SC, em Pelotas.

CRB - É o segundo colocado no Campeonato Alagoano com dez pontos, já classificado para as semifinais. Na Copa do Brasil, está na terceira fase e venceu o Cruzeiro por 2 a 0 no jogo de ida, no Mineirão. Na Copa do Nordeste, está na sexta colocação do grupo A, ainda com chances de avançar ás quartas de final.

CSA - Terceiro colocado no Campeonato Alagoano com dez pontos, já classificado para as semifinais. Na Copa do Brasil, foi eliminado na primeira fase pelo Vitória-ES. Na Copa do Nordeste, é o lanterna do grupo B com quatro pontos, sem chances de classificação à próxima fase.

Chapecoense - Está nas quartas de final do Campeonato Catarinense e vai enfrentar o Avaí. Foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo São José-RS.

Confiança-SE - Líder do quadrangular final do Campeonato Sergipano com três pontos. Na Copa do Nordeste, é o líder do grupo B com 13 pontos. Precisa apenas de um empate na última rodada para se classificar.

Cuiabá - Está nas quartas de final do Campeonato Mato-Grossense e vai enfrentar Luverdense.

Figueirense - Está nas quartas de final do Campeonato Catarinense e vai enfrentar o Juventus. Está na terceira fase da Copa do Brasil e venceu o jogo de ida contra o Fluminense por 1 a 0, em Florianópolis.

Guarani - Vice-líder do grupo D do Campeonato Paulista com 16 pontos e está muito próximo da classificação às quartas de final da competição.

Juventude - Quarto colocado do grupo A do Campeonato Gaúcho com um ponto. No primeiro turno, foi o terceiro colocado da chave com cinco pontos. Na Copa do Brasil, está na terceira fase e empatou o jogo de ida com o América-RN por 1 a 1, em Caxias do Sul.

Náutico - É o quarto colocado no Campeonato Pernambucano com 12 pontos. Na Copa do Brasil, foi eliminado na segunda fase pelo Botafogo. Na Copa do Nordeste, é o terceiro colocado do grupo B com 11 pontos.

Oeste-SP - Segundo colocado do grupo A do Campeonato Paulista com 10 pontos. Foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo Ceará.

Operário-PR - Está nas quartas de final do Campeonato Paranaense e vai enfrentar o Cianorte. Na Copa do Brasil, foi eliminado pelo América na segunda fase. Paraná - Está nas quartas de final do Campeonato Paranaense e vai enfrentar o Coritiba. Está na terceira fase da Copa do Brasil e perdeu o jogo de ida por 1 a 0 para o Botafogo, no Rio de Janeiro.

Ponte Preta - Lanterna do grupo A do Paulistão com sete pontos. Tem a pior campanha entre os 16 clubes. Na Copa do Brasil, está na terceira fase e venceu o Afogados-PE por 3 a 0, no jogo de ida, em Campinas.

Sampaio Corrêa - Vice-líder do Campeonato Maranhense com 10 pontos. Eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo Águia Negra-MS.

Vitória - Quarto colocado no Campeonato Baiano com 11 pontos. Está na terceira fase da Copa do Brasil e perdeu o jogo de ida por 1 a 0 para o Ceará, em Fortaleza. Na Copa do Nordeste, é o vice-líder o grupo B com 13 pontos. Precisa apenas de um empate para avançar à próxima fase.