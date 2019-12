Um dos vários fatores que contribuíram para o rebaixamento do Cruzeiro à Série B do Campeonato Brasileiro foi o enfraquecimento do elenco durante a disputa do torneio. Se no início da temporada o grupo de jogadores celestes era considerado um dos mais fortes do país, o que credenciava a Raposa à luta por títulos importantes em 2019, no decorrer dos meses algumas perdas foram sentidas.

As baixas no elenco fizeram com que os quatro técnicos que estiveram à frente da equipe durante a competição sofressem com a falta de alternativas para tentar reverter um difícil quadro que se desenhou desde o começo do Brasileirão.

O primeiro a deixar a Raposa foi o meia-atacante Rafinha. Homem de confiança do então técnico Mano Menezes, de 2016 a 2018, o jogador deixou a Toca da Raposa II em maio, para acertar com o Coritiba.

Mesmo tendo atuado pouco neste ano, Rafinha – que não entrou em campo pelo Brasileirão, apenas pelo Mineiro e pela Libertadores – seria uma opção diferente para reforçar o inoperante setor ofensivo do Cruzeiro no Brasileiro.

No mês de junho saíram o volante Lucas Silva e o zagueiro Murilo. O primeiro não teve o empréstimo renovado junto ao Real Madrid e retornou ao time espanhol, ao qual se desligou em setembro.

Mesmo sem ter vaga cativa no time, Lucas vinha sendo utilizado constantemente na temporada (disputou cinco jogos no Brasileiro) e teve a ausência sentida muito em função do mal rendimento de Ariel Cabral e Jadson, que não conseguiram fazer sombra à dupla formada por Henrique e Éderson.

Murilo, vendido ao Lokomotiv Moscou, da Rússia, por R$ 11 milhões, teve a saída menos repercutida em virtude das boas atuações de Cacá e Fabrício Bruno, também formados na base e que foram alguns dos que se salvaram na pífia campanha da equipe celeste. O defensor atuou apenas na estreia da Raposa no principal torneio do país.

Em julho, outra baixa, só que na linha de frente do Cruzeiro. Com dois jogos no Brasileirão, Raniel foi vendido ao São Paulo por cifras que giraram em torno de R$ 13 milhões e deixou a equipe estrelada com Fred, Sassá e, mais tarde, Joel – que pouco agregaram no Brasileiro – como opções para atuar como centroavante.

Por fim, a maior a ausência do elenco celeste. Referência em raça e entrega em campo, o volante Lucas Romero pediu para deixar a Toca e acabou negociado com o Independiente, da Argentina, em agosto por cerca de R$ 9,5 milhões, somando o abatimento de uma dívida que a Raposa tinha com o clube argentino. Romero deixou a Raposa com oito jogos disputados no Brasileirão.