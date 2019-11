Na expectativa pelo confronto que pode valer a volta do América à elite do futebol brasileiro, o técnico Felipe Conceição trabalha para suprir a ausência de um dos principais jogadores da equipe.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Ricardo Silva, capitão do time, vai desfalcar o Coelho no duelo com o São Bento, no próximo sábado, às 16h30, no Independência, pela 38ª rodada da Série B.

Para a posição, o comandante americano tem quatro opções.

Na frente na disputa por uma vaga ao lado de Lucas Kal na defesa estão os jovens João Cubas, de 1,83m, e Luisão, de 1,89m.

O primeiro, que tem apenas 19 anos, atuou uma vez no time principal, e, inclusive balançou a rede no duelo com o Figueirense, pela 28ª rodada.

Um ano mais velho que Cubas, Luisão ainda não estreou na equipe de cima, mas vem sendo o único zagueiro relacionado nas últimas partidas e pode ganhar a oportunidade contra o São Bento.

Jovem João Cubas, de apenas 19 anos, pode ganhar a sua segunda oportunidade nesta Série B Jovem João Cubas, de apenas 19 anos, pode ganhar a sua segunda oportunidade nesta Série B

Experiência

Correndo por fora por um lugar no jogo de sábado está o experiente Lima, de 1,79m.

Aos 34 anos, o defensor não atuou nas últimas duas temporadas, em função de lesões musculares e nos joelhos, mas vem treinando com o grupo há mais de um mês.

Por fim, Sabino, de 1,80m, outra jovem promessa do Coelho, de 20 anos, que também não atuou nesta Série B, é outra opção.

Outro zagueiro do elenco, Pedrão, segue de fora em recuperação de estiramento na coxa direita. Com 61 pontos, na quarta posição, o América precisa de uma vitória para voltar à Série A.