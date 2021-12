O Guaraní-PAR é o adversário do América na segunda fase da Libertadores, e isso todo mundo já sabe desde segunda-feira (20). Mas você conhece a história e o momento atual do time paraguaio? O Hoje em Dia traz essas informações.

A equipe carrega 12 títulos nacionais (11 Paraguaios e uma Copa do Paraguai) e 18 participações na principal competição sul-americana de clubes, até agora, e chega a esta edição após terminar o Campeonato Paraguaio em terceiro lugar em 2021.

Das quatro vagas destinadas ao Paraguai, o campeão Cerro Porteño e o vice Libertad entram direto na fase de grupos. O Guaraní passou para a segunda fase eliminatória, e o Olimpia, quarto colocado, para a primeira.

Enquanto esta será a primeira vez do América na competição, a equipe aurinegra vai para sua 19° edição. No entanto, nunca alcançou o título e chegou à semifinal apenas duas vezes, em 1966 e em 2015.

Em 1966, os argentinos Boca Juniors, River Plate e Independiente faziam parte do quadrangular semifinal, e o Aborígene não venceu uma partida sequer.

Na segunda vez, em 2015, o Guaraní ficou conhecido como carrasco do Corinthians, eliminando o Timão nas oitavas de final, ganhando os dois jogos, por 2 a 0 e 1 a 0. Após essa fase, eliminou o Racing nas quartas de finais, no estádio El Cilindro, na Argentina, segurando um empate de 0 a 0 no duelo de volta. Na ida, em casa, os paraguaios tinham vencido por 1 a 0. Dessa forma, avançaram às semifinais.

Naquela ocasião, foram derrotados pelo River Plate. O primeiro jogo ficou 2 a 0 para os argentinos, e o segundo terminou em empate em 1 a 1.

Um dos atuais craques da equipe paraguaia que deverá entrar em campo na Libertadores é o centroavante Fernando Fernández. Ele está em sua segunda passagem pelo Guaraní; a primeira foi entre 2013 e 2016, e, agora, compõe o time desde 2019. Desde então, disputou 101 jogos, marcou 35 gols e deu nove assistências.

Os confrontos entre América e Guaraní estão marcados para os dias 23 de fevereiro, em Belo Horizonte, no Independência, e 2 de março, em Assunção, no estádio Rogelio Silvino Livieres. Ambas as partidas serão às 19h15 (hora de Brasília).

Leia mais:

'Sangue Spartano': América segue divulgando campanha para doadores de sangue

Venda do Diamond Mall é considerada em orçamento do Atlético de 2022 aprovado pelo Conselho