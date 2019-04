Os torcedores que desejam acompanhar os jogos da Copa América no Brasil, que será realizada de 14 de junho a 7 de julho, terão nesta quinta-feira, a partir das 12 horas, mais uma oportunidade para comprarem ingressos para qualquer um dos 26 jogos do torneio. A Conmebol anunciou que o Comitê Organizador Local disponibilizará um penúltimo lote de aproximadamente 230 mil ingressos - o mais barato custa R$ 30.



As entradas serão vendidas exclusivamente pelo site oficial: http://www.copaamerica.com. Com a liberação deste novo lote, os torcedores terão uma nova chance para adquirirem entradas mesmo para as partidas já esgotadas anteriormente.



Até o momento, foram comercializados mais de 350 mil ingressos. Um total de 99 países já adquiriram entradas para as partidas do mais antigo torneio de seleções do mundo. No ranking de países que mais compraram ingressos estão, além do Brasil, Chile, Colômbia, Argentina, Peru e Uruguai. Até mesmo países sem tradição no futebol também já adquiriram tíquetes como Afeganistão, Chipre e Tanzânia.



Ao todo, são quatro categorias de preço que abrangem os níveis inferior e superior dos estádios, definidas em função da visão do campo de jogo. As Arenas Corinthians (São Paulo) e Grêmio (Porto Alegre), excepcionalmente terão uma quinta categoria de preços. Os outros estádio são Morumbi (São Paulo), Maracanã (Rio de Janeiro), Mineirão (Belo Horizonte) e Fonte Nova (Salvador).



O ingresso mais caro custa R$ 800 (inteira), destinado para a categoria 1 da final que será realizada no Maracanã, no dia 7 de julho. Todos os pedidos serão atendidos por ordem de chegada ao site oficial, sempre mediante a disponibilidade de entradas. Os fãs poderão solicitar até cinco bilhetes por partida, com limite de sete jogos, totalizando 35 tíquetes para a competição. Não será possível comprar ingressos para duas partidas diferentes no mesmo dia.



Na competição, a seleção brasileira está no Grupo A e fará a estreia no dia 14 de junho contra a Bolívia, no estádio do Morumbi. O segundo compromisso será contra a Venezuela, quatro dias depois, em Salvador. A fase será concluída contra o Peru, no dia 22, novamente em São Paulo, mas na Arena Corinthians. O Grupo B conta com Argentina, Colômbia, Paraguai e Catar. Por fim, a chave C tem Uruguai, Chile, Japão e Equador.