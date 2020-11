O jogo Atlético x Internacional, em 6 de dezembro, às 19h, no Mineirão, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, será disputado entre as duas partidas do Colorado contra o Boca Juniors, da Argentina, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

O jogo de ida entre os dois clubes seria nesta quarta-feira (25), às 21h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, mas segundo informações do portal UOL foi adiado por causa da morte de Maradona, ídolo maior do xeneizes. Na data da volta, 2 de dezembro, será jogada a primeira partida entre os dois clubes.

A decisão do classificado às oitavas de final, no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, aconteceria em 9 de dezembro, três dias após o Galo receber o Colorado, no Gigante da Pampulha, em confronto direto pelas primeiras colocações do Brasileirão.