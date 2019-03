Uma decisão da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) mudará o cronograma de Cruzeiro e Atlético no Campeonato Mineiro. É que a entidade que regula o futebol na América do Sul alterou a data da partida da Raposa contra o Huracán-ARG, e isso vai afetar diretamente aos dois arquirrivais mineiros.

A Conmebol anunciará ainda nesta segunda-feira (25) a mudança de data do jogo entre Cruzeiro e Huracán, que será disputado no dia 10 de abril, às 19h15, no Mineirão, e não mais no dia 9, como antes estava previsto no calendário da competição interclubes. A informação foi confirmada pelo Hoje em Dia com um representante da Conmebol, após publicação de O Tempo.

A mudança de data do confronto entre brasileiros e argentinos acontece após pedido do Huracán, que cumprirá no começo do mês de abril um cronograma intenso de jogos. Inclusive, atuará no dia 7 contra o Atlético de Tucumán, pelo Campeonato Argentino, e não teria tempo hábil para descansar os atletas e se deslocar ao Brasil.

Com a mudança do jogo diante do Huracán da terça-feira para a quarta, o Cruzeiro que jogaria a partida de volta das semifinais do Campeonato Mineiro no dia 6 de abril, não mais aceita atuar no sábado, também pelo curto prazo que teria para recuperar os seus atletas, já que tem compromisso contra o Emelec, também pela Libertadores, mas em Guayaquil, no Equador, no dia 3 de abril.

Como a Raposa terá que cumprir o calendário da partida de volta da semifinal do Campeonato Mineiro no domingo, e no Mineirão, o Atlético fica inviabilizado de marcar sua partida de volta da mesma fase da competição no Gigante da Pampulha.

É que segundo o contrato entre o clube celeste e a administradora do Mineirão, a Raposa tem prioridade de uso do estádio. Dessa forma a partida do Alvinegro na volta da semifinal do Estadual terá que ser disputada no Independência.

A não ser que a detentora dos direitos televisivos do Campeonato Mineiro aceite transferir a partida do Atlético para o sábado. Mas, o Galo também joga no dia 3 de abril pela Libertadores contra o Zamora, em Belo Horizonte, o que poderia inviabilizar o interesse atleticano em atuar no dia 6 de abril pelo Estadual.