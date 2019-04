Atlético e Cruzeiro já sabem quais árbitros vão apitar suas partidas pela Copa Libertadores. Os dois mineiros entram em campo na quarta-feira (10).

No importante confronto contra o Cerro Porteño no Paraguai, o Galo vai reencontrar o juiz que apitou a grande final da Libertadores em 2013, no Mineirão. O colombiano Wilmar Roldán, responsável por conduzir o jogo do título contra o Olímpia, vai apitar mais um duelo do Galo contra um time paraguaio, desta vez o adversário será o Cerro Porteño.

O Árbitro Fifa Julio Bascuñán, vai comandar um jogo da Raposa pela primeira vez. O chileno será o responsável por Cruzeiro e Huracán, da Argentina. A bola rola às 19h15, no Mineirão.