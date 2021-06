O adversário do Atlético nas oitavas de final da Libertadores já está definido. Em sorteio realizado na tarde desta terça-feira (1), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, o Boca Juniors foi o escolhido do pote 2 para enfrentar a equipe mineira. Os dois clubes duelaram uma única vez no torneio, na edição de 1978.

Por ter se classificado em primeiro lugar geral na fase de grupos da competição, o Atlético esteve no pote 1 durante o sorteio e disputará o segundo jogo de cada fase sempre em casa, até a semifinal, caso siga avançando na Libertadores.

Já o Boca Juniors passou em segundo lugar no grupo C, em que enfrentou Barcelona de Guayaquil, Santos e The Strongest, com dez pontos em três vitórias, um empate e duas derrotas.

Os jogos das oitavas estão previstos para as semanas do dia 14 e 21 de julho. A final do torneio continental está marcada para o dia 20 de novembro e terá o estádio Centenário, em Montevidéu, como palco da decisão.

Chaveamento

Caso siga avançando na competição, o Atlético poderá encontrar outro gigante argentino no caminho. O vencedor de Galo e Boca enfrentará quem passar entre River Plate e Argentinos Juniors nas quartas de final. Na semifinal, o adversário sairá dos confrontos São Paulo x Racing e Universidad Católica x Palmeiras.

Confira os confrontos das oitavas:

Defensa y Justicia x Flamengo

Boca Juniors x Atlético

Universidad Católica x Palmeiras

Cerro Porteño x Fluminense

Vélez Sarsfield x Barcelona-EQU

São Paulo x Racing

River Plate x Argentinos Juniors

Olimpia x Internacional