A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou um aumento nas cifras das premiações da próxima Copa Libertadores. O campeão da edição 2022 receberá US$ 16 milhões, US$ 1 milhão a mais em relação a do ano passado.

“O valor total (distribuído aos times do torneio) aumentará em US$ 15,1 milhões, passando de US$ 229,26 milhões para US$ 244,36 milhões em 2022”, comunicou o presidente da entidade, Alejandro Domínguez.

Também haverá valores maiores nas fases 1, 2 e 3 da Pré-Libertadores: US$ 400 mil, US$ 500 mil e US$ 600 mil, respectivamente.

O vencedor da próxima Copa Sul-Americana também terá um acréscimo em premiação em relação ao campeão da última edição: US$ 5 milhões, US$ 1 milhão a mais que o ganhador de 2021, no caso, o Athletico-PR.

Já o campeão da Recopa vai lucrar US$ 1,6 milhão; o perdedor fica com US$ 800 mil.

