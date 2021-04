A Conmebol divulgou, na tarde desta segunda-feira (12), a tabela detalhada da fase grupos da Copa Libertadores da América.

No grupo H da disputa, o Atlético vai estrear no dia 21 de abril, uma quarta-feira, às 19h, contra o Deportivo La Guaira, da Venezuela, no estádio Olímpico Universistário, em Caracas.

O segundo desafio do Galo na chave será no dia 27 de abril, às 21h30, diante do América Cali, no Mineirão.

Em seguida, novamente no Gigante da Pampulha, o Alvinegro fecha a primeira parte da fase de grupos diante do Cerro Porteño, no dia 4 de maio, às 19h15.

Na abertura do returno da chave, o Atlético vai enfrentar o América de Cali, no dia 13 maio, às 21h, no estádio Olímpico Pascoal Guerrero, em Cali.

O segundo confronto com o Cerro será no dia 19 de maio, às 21h, no estádio Nueva Olla, em Assunção.

Os comandados de Cuca encerram a etapa inicial da competição no dia 25 de maio, contra o La Guaira, às 21h30, no Mineirão.

Campeão em 2013, o Atlético busca o segundo título da principal competição do continente.

Os outros times brasileiros garantidos na disputa são: Flamengo, Palmeiras, Internacional, São Paulo e Fluminense. Santos e Grêmio, que disputam a última fase preliminar, também podem aumentar essa lista.