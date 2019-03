A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) informou ao Cruzeiro que o Deportivo Lara-VEN já tem um itinerário definido para viajar da Venezuela ao Brasil e evitar atrasos que, mais uma vez, poderiam adiar e até cancelar a partida entre os clubes na segunda rodada do Grupo B da Copa Libertadores da América.

Em seu site oficial o Cruzeiro informou que o clube venezuelano iniciará sua viagem no domingo (24), saindo de Caracas com destino à cidade de Lima, no Peru. No dia 25 de março, na segunda-feira, a delegação Rojinegra viajará da capital peruana com destino a São Paulo, de onde virá para Belo Horizonte no mesmo dia.

A partida Cruzeiro x Deportivo Lara-VEN foi desmarcada duas vezes por problemas de logística da equipe venezuelana. A Venezuela passa por problemas graves nas esferas políticas, sociais e todo o país sofre com vários tipos de problemas estruturais, com algumas cidades ficando sem energia elétrica por vários dias seguidos, o que impediu o funcionamento de diversos aeroportos.

Inicialmente a partida entre Cruzeiro e Deportivo Lara estava marcada para o dia 13 de março, e precisou ser adiada em um dia pelos problemas com a viagem dos venezuelanos. Como o time visitante não conseguiu chegar nem com o prazo esticado, a Conmebol definiu o dia 27 de março como nova data do confronto.