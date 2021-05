Torcedores do Atlético levaram faixas com mensagens de apoio à dona Nilde, mãe do técnico Cuca e do auxiliar Cuquinha e que luta contra a Covid-19. No entanto, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) mandou retirá-las das arquibancadas do Mineirão, palco do duelo desta terça-feira (4), entre Galo e Cerro Porteño, pela Libertadores.

Infelizmente, em um ato que ilustra falta de sensibilidade, empatia e solidariedade, a Conmebol avisou que faixas não podem ser colocadas no estádio nesta noite.

No último sábado (1), após a goleada sobre o Tombense, o treinador informou que sua mãe apresentou uma melhora no quadro. “Minha mãe extubou, graças a Deus”, disse ele, ao fim da coletiva.

Mesmo com a mãe em estado grave no início do ano, Cuca assumiu o compromisso de comandar o time alvinegro nesta temporada e recebeu o apoio de grande parte da Massa por meio da hashtag #ForçaCuca.