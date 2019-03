A partida entre Cruzeiro e Deportivo Lara-VEN, segundo jogo do time celeste no Grupo B da Copa Libertadores da América, foi adiada pela segunda vez. No entanto, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) oficializou a remarcação do confronto entre brasileiros e venezuelanos para o dia 27 de março, às 21h30, no Mineirão.

