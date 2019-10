O Mineirão encantou a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), que conheceu até mesmo a possibilidade de realização do estádio de um show na esplanada no dia da final única da Copa Libertadores de 2020, que terá sua sede anunciada nesta quinta-feira (17). A prefeitura entrou na batalha e aceitou as condições da entidade. Mas a falta de voos diretos entre a capital mineira e as principais cidades dos outros países da América do Sul tem circulado nos bastidores como o principal motivo de tirar o Gigante da Pampulha da parada.

Reuniões foram realizadas envolvendo representantes do Mineirão, da Prefeitura de Belo Horizonte e da Federação Mineira de Futebol (FMF), mas a questão da logísitca é muito importante neste momento para a Conmebol, pois as suas competições de clubes em finais únicas têm a primeira edição nesta temporada, com Santiago, no Chile, recebendo a decisão da Libertadores, e Assunção, no Paraguai, da Sul-Americana.

Atualmente, Belo Horizonte tem voo direto apenas para Buenos Aires, na Argentina. É pouco para as pretensões da Conmebol, pois é impossível saber quais serão os dois clubes finalistas do torneio. E dependendo das equipes, o deslocamento de seus respectivos torcedores poderia ser um grande problema.

Brasil x Peru

Além do Mineirão, são mais cinco os estádios brasileiros que se candidataram a receber o jogo, que será disputado em 21 de novembro do ano que vem. São Paulo concorre com Arena Corinthians e Morumbi. Porto Alegre tem Arena do Grêmio e Beira-Rio como candidatos, e o Rio de Janeiro, o Maracanã.

O estádio carioca é apontado como favorito, mas nos bastidores já circulam informações de que Porto Alegre, pela questão geográfica, pode ser uma zebra neste anúncio.

Muita mais próxima que o Rio de Janeiro de Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, a capital gaúcha conta ainda com duas arenas modernas, que têm espaço externo muito superior ao Maracanã, que tem como entorno as calçadas e as ruas ao seu redor.

Além disso, a última final internacional disputada no estádio, a Copa Sul-Americana de 2017, entre Flamengo e Independiente, da Argentina, teve muitos episódios de violência, e a Conmebol teme que isso seja tema no caso de uma escolha do Maracanã.

De toda forma, tudo o que representa a Cidade Maravilhosa, a grande opção de voos do Rio de Janeiro para várias cidades da América do Sul e a representatividade do Maracanã, que já sediou duas finais de Copa do Mundo (1950 e 2014) são argumentos muito fortes e justificam o favoritismo carioca.

Além do Brasil, o Peru, que este ano perdeu a final da Sul-Americana, que foi para Assunção depois de ser anunciado que seria no Estádio Nacional, também concorre.

Sul-Americana

Nesta quinta-feira será anunciada ainda a cidade que receberá a final da Copa Sul-Americana de 2020, que será disputada em 7 de novembro do ano que vem. O Brasil tem como representante o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, mas como a decisão da Libertadores será aqui ele aparece com poucas chances.

A Argentina aparece como favorita e tem o Estádio Mário Kempes, em Córdoba, e o Estádio Unico, em La Plata, como candidatos. Lima, que receberia a final deste ano, mas foi substituída por Assunção, no Paraguai, apresenta o Estádio Nacional.