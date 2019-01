O Atlético terminou a temporada 2018 com oito empresas estampando a marca na camisa oficial, incluindo a fornecedora de materiais esportivos Topper. Umas continuarão, outras conversam pra renovar, e já há quem foi embora. A Uber, por exemplo, não é mais parceira do Galo, sendo substituída pela Bamaq Consórcio.

O acordo foi anunciado oficialmente pelo Atlético nesta quinta-feira (3). A empresa que faz parte do Grupo Bamaq é parceira de Victor e Fábio, os goleiros de Galo e Raposa, garotos-propaganda da marca. O logotipo da Bamaq ficará na gola da camisa, no lugar da Uber, que estava no Atlético desde 2017.

Em 2018, essas eram as empresas da camisa do Atlético, que renderiam cerca de R$ 35 milhões aos cofres, ao menos no que foi traçado para o orçamento de 2018: Caixa Econômica, MRV Engenharia, Universidade Brasil, Uber, Topper, Orthopride, Supermercados BH, America.net.

Em contato com a reportagem do Hoje em Dia, o diretor de planejamento e marketing do Atlético, Lucas Couto, explicou como anda as situações de cada marca, adiantando que Orthopride e Uber não são mais parceiras do Atlético, o contrato da America.net acabou, mas há chance de renovar.

A Caixa teve o vínculo encerrado em dezembro de 2018. O TCU fez auditoria para regulamentar pontos do patrocínio do banco para entidades esportivas, e a instituição teve mudança de comando recente. Algo que dificulta a continuidade no Galo, mas não é algo descartado. O plano B para o espaço máster é o Banco Inter, patrocinadora do São Paulo e ligada à MRV Engenharia.

O capitão Léo Silva dá boas vindas a Guga e Réver: Caixa já está fora do uniforme de treino 2019

Veja a situação dos patrocinadores do Atlético:

Caixa Econômica - contrato venceu, Atlético pode renovar, mas há dificuldade de conversa. Foi substituída pela GaloCoin, de forma temporária

MRV Engenharia - parceria permanece, contrato até dez/2020

Universidade Brasil - continua, contrato até dez/2020

Uber - Saiu

Topper - continua, contrato até dez/2020

Orthopride - Saiu

Supermercados BH - continua, contrato até dez/2020

America.net - contrato acabou, mas há conversa pra renovar

Bamaq Consórcio - contrato firmado até dez/2019