O departamento de futebol do Cruzeiro tem recebido tentativas de ajuda no mínimo excêntricas. Como por exemplo a de um conselheiro do clube que ofereceu três jogadores colombianos como possibilidades para reforçar o elenco.

Robson Chaves, conselheiro efetivo da Raposa, foi ao microfone durante a reunião do Conselho Deliberativo que aprovou as contas celestes do exercício de 2018 para externar sua oferta ao diretor de futebol Ocimar Bolicenho. Foram oferecidos o atacante Arley Rodriguez, de 26 anos, do Envigado-COL, o volante Carlos Renteria, de 24 anos, do Tolima-COL, e o lateral-direito Henry Obando, de 26 anos, que está no Cucuta-COL.

"É concreto. O representante dos jogadores no Brasil está comigo, nós já visitamos o Ocimar (Bolicenho), homem do futebol do Cruzeiro, já está tudo na mão dele. É o Cruzeiro dizer sim e os jogadores estarão no Brasil", garantiu Robson.

Ainda de acordo com o conselheiro, que afirmou ter contatos futebolísticos em diversos países da América do Sul, os salários dos atletas serão pagos pelos empresários que trarão os jogadores ao Brasil.

"Os empresários vão pagar os salários desses jogadores e até a passagem de lá para cá. Isso atendendo a um pedido meu, que é uma paixão que tenho pelo Cruzeiro, e o relacionamento que tenho no meio do futebol com pessoas do futebol na Colômbia, no Chile, Uruguai e Argentina", disse.

Apesar de afirmar que os pagamentos serão realizados pelos investidores, esse pagamento teria um prazo final bem apertado. "Estão envolvidos empresários brasileiros e a negociação será futura. Os atletas ficarão aqui até julho, quando esse grupo de empresários consegue bancar esses atletas aqui. Depois disso eu espero que o Cruzeiro tenha interesse nos atletas, senão, valeu, tá ótimo, fizemos nossa parte. Vai ser assim, custo zero para o Cruzeiro, 0800, isso é verídico, é real", explicou.

O Cruzeiro estabeleceu no começo da temporada um teto de R$ 150 mil, mas disse que alguns jogadores até poderiam receber mais do que isso. E de acordo com Robson os colombianos têm salários mais elevados que o estabelecido pelo Cruzeiro.

"O salário de alguns jogadores pode até extrapolar esse valor, mas vai ser bem negociado com o Cruzeiro. A princípio o clube não vai pagar o salário dos atletas, quem pagará será um grupo de empresários, uns cruzeirenses outros não, mas amigos nossos e que estão dispostos a ajudar o Cruzeiro Esporte Clube a passar esse momento de dificuldade financeira, para alavancar o clube e ele retorne à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro", disse, explicando melhor esses pagamentos.

"O valor a pagar aos atletas ficará a cargo de uma futura negociação. Vamos misturar paixão com negócio, talvez, pela primeira vez. Eu como conselheiro do Cruzeiro me sinto na obrigação de fazer algo para ajudar o clube a voltar para a Primeira Divisão, já que tive a infelicidade de chorar no Mineirão no jogo contra o Palmeiras (...) Custo zero até julho, depois vamos abrir negociação com o Cruzeiro. A negociação seria empréstimo, sem custo para o Cruzeiro", afirmou.

Aprovados pelo Cruzeiro?

E o trio colobiano foi aprovado pelo departamento de futebol do Cruzeiro? Robson Chaves não foi enfático ao responder essa pergunta, mas disse que imaginava que sim.

"A princípio sim. O Ocimar (Bolicenho) nos recebeu muito bem, com profisisonalismo, educação, denmtro dos critérios. Deu muitos sorrisos, então entendi que as coisas estão caminhando. Sabemos que esses clubes têm Whyscout, que sabe tudo do jogador depois que saimos da mesa de negociação", comentou.

Entretanto, o Hoje em Dia apurou que o Cruzeiro não tem interesse nos atletas oferecidos por Robson Chaves. Os nomes foram analisados e descartados inclusive pelo técnico Adilson Batista.

Perguntado quem seriam os empresários interessados em negociar com o Cruzeiro, Chavez desconversou.

"Esses empresários são daqui de Belo Horizonte, um investidor da Colômbia. Temos que esperar que o Cruzeiro fale assim, 'traga os jogadores'. Aí eu revelo o nome de todos", finalizou.