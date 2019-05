As suspeitas de irregularidades nas contas do Cruzeiro e na gestão de direitos econômicos de atletas levantadas em reportagem do Fantástico (TV Globo) provocaram mais uma reação interna no clube. Um grupo de 111 integrantes do Conselho Deliberativo assinou a criação do movimento PRÓ CRUZEIRO TRANSPARENTE, que defende acesso às informações e o esclarecimento das denúncias. Entre eles está o ex-presidente Gilvan de Pinho Tavares, substituído pelo atual mandatário Wagner Pires de Sá.

O grupo divulgou nas redes sociais um manifesto em que explica o objetivo da mobilização e a preocupação com eventuais danos à imagem do clube.

Um grupo de Conselheiros preocupados com a situação do Cruzeiro Esporte Clube se uniu para formar o PRÓ CRUZEIRO TRANSPARENTE.



Não é um grupo político; são pessoas preocupadas com as diversas notícias ruins que são publicadas sobre o nosso clube e com a atual situação financeira.



Balanço publicado, mas não aprovado; 6 Conselheiros Fiscais – de reputação ilibada, competência reconhecida e seriedade inquestionável – que renunciaram em razão de não receberem os documentos necessários para analisar as contas do clube.



O art. 38, parágrafo 3º do Estatuto do Cruzeiro é claro: “É assegurado aos associados o acesso aos documentos e informações relativos à prestação de contas”.



Assim, não só nós, Conselheiros, como qualquer associado pode e deve ter acesso a contratos, transações e contas sem qualquer restrição.



A definição de compliance está ligada a transparência completa e não motivo para esconder documentos ou informações.



Sendo assim, convidamos os demais Conselheiros para se juntarem a nós.



Não somos situação nem oposição, SOMOS CRUZEIRO !



E sendo Cruzeiro queremos títulos agora e sempre, mas os troféus não podem custar nosso futuro !



Pensamos no Cruzeiro para os nossas futuras gerações, por isso, é preciso estarmos atentos ao presente.



Iremos batalhar até o fim para o bem do clube e em busca de sanar quaisquer dúvidas que pairem sobre a reputação da nossa instituição.



Venham com a gente !



1 Alexandre Azevedo

2 Alexandre de Souza Faria

3 Alexandre Vassalli

4 André Domingues

5 Anísio Ciscotto

6 Antônio Carlos Santana

7 Antônio Firmo de Mattos

8 Antonio Luiz Berto

9 Antônio Nogueira Neto

10 Antônio Pedro de Freitas

11 Aristóteles Loredo

12 Artur Azevedo

13 Benedicto de Paula

14 Biagio Teodoro Francesco Peluso

15 Bruno Gervásio Braga

16 Bruno Pedrosa.

17 Carlos Alberto Amorim

18 Carlos Eduado Lemos Santana

19 Carlos Ferreira Rocha

20 Celso Luiz Chimbida

21 Claudio Ernani Guimarães

22 Clerber Conceição

23 Clovis de Mattos

24 Dalton Loredo

25 Daniel Faria

26 Daniel Favarini

27 Daniel Soares Baumfeld

28 Edson Potsch Magalhães Neto.

29 Eduardo Cesar

30 Eduardo José Tassara Tavares

31 Emerson Campos Barreira

32 Emilio Brandi

33 Ercilio Silva Ferreira

34 Eurípedes Jose da Silva

35 Fabiano Romualdo Fernandes Ribeiro

36 Fernanda Lima

37 Fernando Pinho

38 Fernando Rodrigues Resende

39 Filipe Eustaquio Nogueira

40 Flávio Carvalho

41 Geraldo Lopes de Paula

42 Geraldo Luiz Brinati

43 Gil Cesar de Souza.

44 Gilson de Pinho Tavares.

45 Gilvan de Pinho Tavares

46 Gilvar de Pinho Tavares

47 Giovanni Baroni

48 Glaysson Tassara Tavares

49 Guilherme Gerken Filho

50 Gustavo Heringer

51 Helio Favarini

52 Hélio Martins Abreu Filho

53 Hilton Lourenço de Freitas

54 Jairo Luís Coutinho

55 João Braccini

56 Joaquim Herculano Rodrigues

57 Jorge de Oliveira Rodrigues

58 Jorge Teixeira.

59 José Arnaldo Coutinho

60 José Gustavo Gatti

61 José Ramos

62 José Rogério Nazaré

63 José Silva

64 Josemar Alves Fontes

65 Lidson Potsch Magalhes

66 Luciano Lopes

67 Lucio Maciel

68 Luiz Gustavo Maciel

69 Luiz Lodi

70 Luiz Stehling

71 Márcio Pergentino Pinto

72 Márcio Rodrigues

73 Marco Antônio Ribeiro

74 Marcus Vinícius Trópia Barreto

75 Maria Beatriz

76 Mario Dias de Magalhaes

77 Nelio Lopes

78 Oliveira Maciel Santiago

79 Osvaldo Faria

80 Otacilio Bergamini

81 Othon Gervasio

82 Paschoal Costa

83 Paulo Augusto da Cunha Fonseca

84 Paulo Vilela

85 Rafael Porto Maia

86 Raphael Pardini

87 Ricardo Guedes

88 Ricardo Moreira

89 Ricardo Santandreu Ciminelli

90 Robert Peter

91 Robson Lucas da Silva

92 Rodrigo Galinari da Costa Faria

93 Rodrigo Marcio Saldanha

94 Romário Matos

95 Romulo Raymundo

96 Ronaldo Alves Peixoto

97 Ronaldo Granatta

98 Ruy Nazareno

99 Saulo Tomaz Froes

100 Sérgio Santos Rodrigues

101 Suely de Matos Porto

102 Teodoro Bellezza

103 Teodoro De Simone

104 Thiago Costa

105 Vicente Vieira da Silva

106 Walter Cardinalli Junior

107 Wander Terra

108 Wanderley Salgado de Paiva

109 Webert Meireles Pacheco

110 Welington Gomes Godinho

111 Wenderson Fernandes Meireles