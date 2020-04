Os conselheiros do Cruzeiro já terão acesso ao estudo do novo Estatuto do clube até a metade de maio. Quem revela é José Dalai Rocha, presidente em exercício da Raposa.

“A primeira parte do Estatuto já deve ser distribuída em 15 dias. Ela é a proteção do Cruzeiro. É a parte administrativa. Impõe limites financeiros à presidência do clube. Acaba com os gastos descontrolados, como vimos nos últimos anos”, explica o mandatário celeste.

Segundo Dalai, a proposta será colocada em discussão: “não há imposição nossa, muito pelo contrário. Os conselheiros precisam ter voz no processo, dando sugestões, de inclusão de artigos ou exclusão. Até mesmo torcedores, imprensa, devem ter acesso ao documento. É a proteção do Cruzeiro, por isso, precisa ser bem feito, discutido”.

O Estatuto do Cruzeiro precisará passar pela reformulação em duas etapas. A primeira, esta que trata do aspecto administrativo, a intenção do presidente é que seja o mais rápido possível, por tratar da proteção da instituição.

Outro aspecto importante é em relação às eleições, para o Conselho Deliberativo, sua mesa diretora e a presidência do clube, talvez com uma abertura maior, um colégio eleitoral envolvendo sócios e não só conselheiros, mas Dalai explica que isso não pode ser feito agora, pois o Estatuto não pode mexer em normas eleitorais em ano de eleição.

E o Cruzeiro tem eleições para a presidência do clube do Conselho Deliberativo previstas para o próximo dia 21 de maio, com posse dos eleitos em 1º de junho.