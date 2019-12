Conselheiros do Cruzeiro protocolaram na manhã desta terça-feira (10) na secretaria do Conselho Deliberativo do clube um pedido para que o presidente Zezé Perrella reconvoque a reunião que analisará o afastamento da atual diretoria do clube.

Segundo apurou o Hoje em Dia, 161 conselheiros assinam o documento que dá ao presidente do Conselho um prazo de 72h para se manifestar sobre a reconvocação da reunião, que estava marcada para o dia 21 de outubro de 2019, mas foi cancelada após um "acordão" que fez o próprio Perrella retomar um protagonismo à frente do futebol cruzeirense.

"Os Conselheiros e Associados, conforme relacionados em anexo, novamente comparecem com a urgência que o caso comporta para revigorar a representação de outubro/2019 que está suspensa por decisão unilateral de V.Sa., para reconvocação imediata de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre o afastamento temporário por 120 dias de toda a diretoria eleita para o triênio 2018 a 2020, nos termos do artigo 30 do Estatuto Social do Clube, bem como sobre a instauração de um Conselho Gestor para conduzir o clube no caso do afastamento dos dirigentes, com posse imediata", diz parte da nota.

Na última segunda-feira o HD teve acesso a uma conversa do presidente Wagner Pires de Sá com o ex vice-presidente de futebol Itair Machado, em que no bate-papo o mandatário foi indicado pelo próprio ex-dirigente a renunciar.

Leia a íntegra do pedido de afastamento temporário do presidente Wagner Pires de Sá e sua diretoria