A grave crise política e administrativa que o Cruzeiro atravessa nos últimos dias, desencadeada após denúncias veiculadas por meio de uma reportagem do programa Fantástico, da TV Globo, no último domingo (26), ganhou um novo capítulo. Nesta sexta-feira (31), um movimento intitulado de Pró Cruzeiro, formado por parte de conselheiros do clube, enviou uma carta para o presidente do Conselho Deliberativo da Raposa, Zezé Perrella, pedindo o afastamento do presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, de Itair Machado, vice-presidente de futebol, e de Sérgio Nonato, diretor geral, que foram alvos das acusações reveladas no Fantástico. Ao todo, 117 conselheiros assinaram o manifesto (veja a íntegra do texto abaixo), embasando o pedido no artigo 30 do estatuto do Cruzeiro que prevê que: “Será afastado imediatamente e se tornará inelegível, pelo período de no mínimo 5 (cinco) anos, o dirigente ou administrador que praticar o ato de gestão irregular ou temerária". Atualmente, o quadro de conselheiros do Cruzeiro conta 450 membros. Antecessor de Wagner Pires de Sá na presidência do clube estrelado, Gilvan de Pinho Tavares foi um dos integrantes que assinou a carta. Já Alvimar de Oliveira Costa, irmão de Zezé Perrela, e também ex-presidente, optou em não assinar a carta. O Hoje em Dia tentou contato com Zezé Perrella, mas o dirigente não atendeu aos telefonemas da reportagem. Temor em campo Ronaldo Granatta, vice-presidente geral do Cruzeiro (afastado pela atual diretoria após a eleição), é um dos signatários da carta. Para o dirigente, é preciso esclarecer os fatos porque o clube deve satisfação para a torcida.



“Eu fiquei de conversar com os conselheiros para ver o que a gente pode fazer. A gente precisa se entender lá dentro do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa ser preservado. Temos que entrar em um consenso, ter uma união. Isso não pode afetar o futebol”, comentou Granatta.



O vice-presidente destacou que nunca viu uma divisão tão grande dentro do Cruzeiro e teme que isso prejudique os jogadores em campo.



“Eu estou lá desde quando eu nasci. Estamos vivendo o pior momento, provocado por uma eleição errada. Agora tem que ser Cruzeiro. O jogador hoje não é igual antigamente quando ficava muito tempo no clube. Ele atua por uma temporada e sai. Se ver que a diretoria não tem amor, eles também não terão. A gente tem que pacificar a parte política para não prejudicar a parte em campo”, acrescentou. Leia mais Cruzeiro deve menos, mas sua dívida aumentou quatro vezes mais que a do Atlético na década Blindar time de confusões extracampo e título grande podem 'salvar' Cruzeiro em 2019 Confira a íntegra da carta enviada ao presidente do conselho deliberativo, e a lista dos conselheiros que assinaram o manifesto:

Ao Presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube

A/C Sr. Zezé Perrella

Sufocados por tamanha indignação provocada pelas denúncias gravíssimas que envolvem os principais dirigentes da atual diretoria do Cruzeiro Esporte Clube, viemos lhe trazer uma imperiosa petição oficial.

Os indiscutíveis fatos - no mínimo - com fortes indícios de posturas em desconformidade com as normas do Cruzeiro Esporte Clube, estão a provocar um efeito colateral devastador, a sangria da imagem de um clube à beira de completar 100 anos de história. História essa, que até então, não possuía sequer um capítulo ligado a investigações policiais.

O tempo passa e estamos assistindo de forma omissa o escudo do Cruzeiro, o amor de sua torcida, a confiança de seus patrocinadores, a entrega de seu elenco e a vida honesta dos demais funcionários da Casa, tudo isso ser usado, aparentemente, como mecanismo de isolamento dos acusados das questões que precisam explicar. Com essa prática, tida como inadequada, há a colocação da instituição como inerte diante dos fatos narrados nos veículos de comunicação. Esse modus operandi, essa negativa em se afastarem voluntariamente para se defenderem sem prejudicar o clube, está causando um prejuízo mensurável de investimentos e imensurável do ponto de vista institucional.

Não há sombra de dúvidas quanto ao fato do Cruzeiro Esporte Clube estar sendo VÍTIMA de uma gestão que não tem se portado com atenção aos regulamentos internos, e aos preceitos legais correlatos.

Isso já é motivo clarividente para o imediato afastamento dos responsáveis por essa sangria, por essa covardia em usar a torcida e a imagem do Cruzeiro como escudo. O nosso estatuto, no seu Artigo 30, inciso III, diz claramente: “Será afastado imediatamente e se tornará inelegível, pelo período de no mínimo 5 (cinco) anos, o dirigente ou administrador que praticar o ato de gestão irregular ou temerária”.

Portanto, presidente Zezé Perrella, com firmeza, peticionamos: aplique o que manda o estatuto e encaminhe o afastamento de Wagner Pires de Sá e, consequentemente, de seus contratados Itair Machado e Sérgio Nonato, alvos de todas as denúncias que assombram nosso clube.

Está nas suas mãos a decisão de evitar uma tragédia, onde três pessoas prejudicarão nove milhões de torcedores e um clube inocente. Nós, e acreditamos, o senhor, não aceitaremos entrar para a história do Cruzeiro Esporte Clube como o Conselho Deliberativo que se encolheu, se acovardou e foi subserviente a destruição da instituição.

As gerações futuras das famílias de cruzeirenses, nas quais se incluem as nossas e a do senhor próprio, não nos perdoarão se o senhor permitir esse desfecho terrível para a nossa história.

Belo Horizonte, 31 de maio de 2019

Grupo Pró Cruzeiro Transparente

