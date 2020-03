As eleições presidenciais para o “mandato tampão” no Cruzeiro - até o fim de 2020 - foram convocadas para 21 de maio pelo presidente interino da Raposa José Dalai Rocha. Entretanto, há uma ala de conselheiros que quer com urgência que o pleito seja antecipado para “o mais breve possível”.

Segundo apurou o Hoje em Dia, cerca de 80 membros do Conselho Deliberativo do clube preparam um documento endereçado ao presidente Dalai Rocha. O intuito é solicitar por meio desse ofício que o atual mandatário aproveite a paralisação do calendário do futebol brasileiro por causa do coronavírus e mude a data das eleições presidenciais, marcadas para 21 de maio.

“É um bom momento para isso, para essa antecipação. Já falei sobre a perda técnica de se realizar uma eleição presidencial com o Campeonato Brasileiro da Série B em andamento. Com essa interrupção do calendário o ideal é publicar um edital amanhã para em 15 dias realizarmos uma eleição”, disse ao Hoje em Dia o advogado Sérgio Santos Rodrigues, um dos candidatos ao cargo de presidente do Cruzeiro.

Em contato com a reportagem o outro postulante à cadeira presidencial foi sucinto, mas também aprovaria o adiantamento do pleito. “Se tiver (antecipação das eleições), ótimo”, disse Emílio Brandi.

Eleições

Polarizada, a eleição presidencial no Cruzeiro gera disputa nos bastidores entre Sérgio Santos Rodrigues e Emílio Brandi.

Membro do Conselho Gestor, Brandi entende que o ideal era apenas uma chapa para o pleito de maio para evitar o “ringue eleitoral” que acontece neste momento. A ideia do sobrinho de Felicio Brandi, presidente icônico do clube nos anos 1960 e 1970, é ficar na cadeira presidencial até o fim do ano tendo o Núcleo Dirigente Transitório o auxiliando até dezembro de 2020.

E em outubro, quando ocorrerão outras eleições cumprindo o protocolo estatutário oficial, o próprio Brandi não concorreria às eleições, deixando Sérgio Santos Rodrigues livre para ser aclamado presidente para o triênio 2021, 2022 e 2023.

Outro lado

Sérgio Santos Rodrigues, que foi candidato à presidência nas eleições de 2017, quando acabou perdendo a disputa para Wagner Pires de Sá - que renunciou ao cargo no fim de 2019 -, falou recentemente que até aceita composição com o Conselho Gestor, mas não como vice de Emilio Brandi, e, sim, como o cabeça da chapa.

Sérgio entende que foi o primeiro a postular candidatura ainda quando o Conselho Gestor sequer havia manifestado interesse em concorrer. E que inclusive o próprio Núcleo Dirigente Transitório havia inclinado apoio ao advogado no início das discussões sobre a eleição, pegando-o de surpresa o fato de Emilio Brandi lançar chapa, contrariando o que havia sido combinado anteriormente.

Uma nova reunião para tentar fazer com que o pleito oficial marcado para maio pudesse aclamar o novo presidente aconteceu nesta semana.

“Fiquei sabendo dessa reunião onde o Conselho Gestor se reuniu com o Alvimar e o Zezé (irmãos Perrella). Chamaram o Alvimar para tentar fazer com que ele me fizesse mudar de ideia e desistisse da candidatura. Mas eu já falei sobre isso. Partiu do Conselho Gestor essa conversa com o Alvimar e o Zezé. Podemos compor a minha chapa com o Emilio Brandi sendo meu vice. Mas o outro lado fala que a candidatura é do Conselho Gestor e não aceita essa possibilidade”, afirmou Sérgio Santos Rodrigues ao Hoje em Dia.

Sérgio, em áudio disparado nas últimas semanas pelo WhatsApp, chegou a dizer que aceitaria manter o Conselho Gestor ativo até o fim do ano, como o próprio Emílio Brandi deseja.

Perguntado sobre a reunião com Alvimar e Zezé Perrella, Emílio Brandi não respondeu à reportagem.

Departamento de futebol

Em crise após as demissões do técnico Adilson Batista e do diretor Ocimar Bolicenho, o departamento de futebol do Cruzeiro tenta se reestruturar com a busca de um novo treinador e de um diretor.

Carlos Fonseca, gestor de futebol da Raposa, após a derrota celeste por 1 a 0 para o Coimbra, também comentou sobre eleições.

"Com relação à eleição, não quero polemizar, mas eu gostaria que ela tivesse sido antecipada, mas está marcada, vamos tentar um consenso, que seria melhor para o Cruzeiro esse consenso entre os candidatos", disse Ferreira em entrevista coletiva logo após críticas feitas pelo demitido Adilson Batista.

"Rezo para que o clube tenha logo um presidente. Está precisando urgente de um presidente. Hoje, o Cruzeiro tem oito gestores e os oito querem cuidar do futebol. Alguns tinham que cuidar do marketing, fizeram uma campanha pensando em 300 mil sócios, mas hoje só tem 45 mil", disse Adilson Batista em sua entrevista após receber do gestor de futebol a notícia de que estava fora do cargo.