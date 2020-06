O Conselho Deliberativo do Cruzeiro deu os primeiros passos para iniciar os debates pela modernização do estatuto do clube, cobrança que tem sido feita principalmente por torcedores. Nesta segunda-feira foi divulgada de forma oficial a formação da comissão responsável por analisar o documento que rege a Raposa. E será esse grupo que vai propor alterações na "constituição celeste".

Foram escolhidos para formar essa comissão alguns magistrados, como o juiz federal Alexandre Cardoso Bandeira, os desembargadores Antônio Carlos Cruvinel e Antônio Sérvulo dos Santos; os juízes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais José Eustáquio Lucas Pereira e Wanderley Salgado de Paiva, o advogado e ex-presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, e o professor de Direito Luciano Santos Lopes, um dos apoiadores de Sérgio Santos Rodrigues durante a campanha presidencial.

Entretanto, a formação da comissão que analisará o atual estatuto cruzeirense já causa polêmica: só juristas integram o grupo.

O questionamento tem sido feito à Mesa Diretora por integrantes do próprio Conselho. "Uma pergunta: Por que somente advogados na comissão do novo Estatuto? Não deveria haver uma maior diversidade de conhecimento?", questionou Anísio Ciscotto em uma postagem em sua conta particular no Twitter.

A mesma pergunta foi feita por Giovanni Baroni, candidato que terminou com o segundo maior número de votos na eleição do Conselho Deliberativo no fim de maio"

"Porque formar comissão apenas com juristas e advogados? Além deles, deveriam também compor a comissão, frequentadores do clube, representante das torcidas, contabilistas e Administradores. Todos com ideias novas para formar um novo Cruzeiro", opinou um dos candidatos derrotados na última eleição para a presidência do Conselho Deliberativo da Raposa.

O Hoje em Dia procurou Paulo Pedrosa, atual presidente do Conselho Deliberativo, para, dentre outras coisas, esclarecer os critérios para formação da comissão que analisará o estatuto do clube.

O dirigente respondeu apenas a pergunta que a reportagem fez sobre os próximos passos para os trabalhos dessa comissão. "A mesa diretora do Conselho Deliberativo indicou, por unanimidade, os 7 nomes que irão compor a Egrégia Comissão da Reforma do Estatuto do Cruzeiro Esporte Clube. Em ordem alfabética: DR Alexandre Cardoso Bandeira, Magistrado, DR Antonio Carlos Cruvinel, Magistrado, DR Antônio Sérvulo dos Santos, Magistrado, DR Gilvan de Pinho Tavares, ADV, Procurador, DR José Eustáquio Lucas Pereira, Magistrado, DR Luciano Costa Santos, Professor Universitário de Direito, Dr Wanderley Salgado de Paiva, Magistrado. Paulo Cesar Marcondes Pedrosa, presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube", enviou Pedrosa pelo Whatsapp.

Trabalhos

Após a formação da comissão, os trabalhos de análise no estatuto do clube devem ser finalizados em até 60 dias. Após esse prazo os membros deverão iniciar proposições para modernização do documento.

Depois, quando a proposta de reformulação do Estatuto do Cruzeiro estiver pronta, o documento será apresentado ao Conselho Deliberativo, que terá a missão de colocá-lo em votação numa assembleia geral.