A data da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo-SP, em Belo Horizonte, ainda não está definida. Mas o Cruzeiro já entrará em campo com seis pontos a menos na classificação da competição. Isso porque o clube tinha até a última segunda-feira (18) para pagar ao Al-Whada, dos Emirados Árabes Unidos, cerca de R$ 5 milhões pelo empréstimo do volante Denílson, contratado em 2016. Mas o valor não foi quitado. A informação da punição à Raposa foi da Rádio Itatiaia, na noite desta terça-feira (19), pelo Twitter.

Denilson pouco acrescentou ao time do Cruzeiro em 2016, mas vai gerar a perda de seis pontos pelo clube na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano

O que impressiona na história da punição ao Cruzeiro é a total desinformação do departamento jurídico do clube em relação à operação. No início da noite desta terça-feira, quando o clube já estava punido pela Fifa, um representante do jurídico cruzeirense buscava junto aos concorrentes ao cargo de presidente, na próxima quinta-feira (21), o valor para pagar a ação pela contratação de Denílson.

A informação foi confirmada ao Hoje em Dia por pessoas próximas aos dois candidatos, que tentanvam levantar a quantia até esta quarta-feira (20) para evitar a punição, mas ela já tinha acontecido com o comunicado da Fifa à CBF, segundo a Rádio Itatiaia.

A situação foi criada pelo fato de o mesmo departamento jurídico cruzeirense ter praticamente garantido que tinha conseguido com os árabes uma prorrogação do prazo do pagamento pelo empréstimo de Denílson por 60 dias. Isso inclusive foi tema de uma matéria no site UOL na última segunda-feira.

Nesta terça-feira, tudo mudou. E o desespero tomou conta dos bastidores cruzeirenses, simplesmente porque o documento com a concordância do Al-Whada, para a prorrogação do prazo, não chegou ao Cruzeiro. E o prazo para o pagmento já tinha vencido. Diante da situação, a tentativa foi tentar levantar o valor o mais rapidamente possível. E uma das saídas foi tentar que Ronaldo Granata e Sérgio Santos Rodrigues, que concorrem à presidência do clube na próxima quinta-feira, arrumassem uma maneira de fazer o pagamento.

Isso porque a passagem do Conselho Gestor pelo Cruzeiro se encerra no próximo dia 31 e seus integrantes não queriam ser avlistas num empréstimo que seria pago por outra pessoa.

A reportagem do Hoje em Dia fez contato com a assessoria de imprensa do Núcleo Dirigente Transitório do Cruzeiro às 8h08 da manhã desta terça-feira com os seguintes questionamentos: “O Cruzeiro não fez o pagamento do valor devido na Fifa pela contratação do Denilson. O documento do Al-Wahda já chegou ao clube?”.

Outro questionamento foi o seguinte: “O clube buscou junto à Fifa a confirmação de que essa negociação entre as partes poderia passar a data do pagamento estabelecido pela entidade?”. As duas mensagens foram mandadas pelo WhatsApp, mas não foram respondidas.